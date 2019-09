Trisomie: un test de dépistage controversé commercialisé en Allemagne

Un test de dépistage prénatal de la trisomie, objet d’une vive polémique, est disponible depuis cet été en Allemagne et plusieurs pays européens.

Selon le fabricant allemand, ce test qui répond au nom de Praena Test en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse où il est commercialisé depuis août, « s’adresse exclusivement aux femmes enceintes en 12e semaine de grossesse et au-delà, courant un risque accru de trisomie 21 pour l’enfant en gestation ». Sa mise en vente fait suite à une tentative des organisations membres de la Fédération internationale du Syndrome de Down, autre appellation de la trisomie, de convaincre la Cour européenne des droits de l’Homme de ne pas reconnaître le droit à avoir recours à de tels tests. La Fédération, qui regroupe trente associations dans seize pays, avait appelé la Cour de Strasbourg à « reconnaître la condition humaine et protéger le droit à la vie des personnes trisomiques et handicapées », contre le risque d’une dérive eugénique.

En juillet, le test avait cependant reçu le feu vert de la Suisse. Mais en Allemagne, le responsable fédéral en charge des personnes handicapées, Hubert Hüppe, avait jugé ce test « illégal », craignant une «sélection des Hommes par la trisomie », sans que soit gelée sa mise sur le marché. Ce test comprend l’analyse d’échantillons de sang de la femme enceinte afin de déterminer la présence ou non dans le foetus du Syndrome de Down. Ce syndrome, est révélé par la présence de trois chromosomes au lieu de deux sur la 21e paire. L’entreprise Life codexx, dont le siège est en Allemagne, décrit la procédure, commercialisée comme Prenatest, comme « une alternative sans risques à des méthodes communes invasives telle l’amniocentèse ».