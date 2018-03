Trisomie 21 : Des livres pour faire changer les regards

« Changer votre regard sur la différence » : Tel est l’objectif de la collection Florette Coquinette, dont l’héroïne est une petite fille porteuse de trisomie 21.

Initiée par Alexia Quercy, éducatrice Montessori et maman de 3 enfants dont une petite fille porteuse de trisomie 21 – Flore, aujourd’hui âgée de 5 ans – la collection Florette Coquinette vient de voir le jour avec la sortie d’un premier ouvrage intitulé : « Florette rentre à l’école ».

Un livre ludique et illustré, destiné de prime abord à des enfants âgés de 5 à 8 ans : « La différence est mieux comprise, donc le handicap est mieux accueilli dans l’environnement de l’école, puis dans le milieu familial, commente Alexia Quercy. Florette souhaite sensibiliser ses amis sur sa différence et faire parler leur cœur : dès le plus jeune âge, au moment où le raisonnement se construit. Et si cette fois-ci l’héroïne était une petite fille porteuse de Trisomie 21 ? Si elle se battait chaque jour avec courage non pas contre des dragons mais contre les limites qui sont les conséquences de sa différence ? Le jeune lecteur apprend à porter sur les autres un regard bienveillant au fil des aventures de Florette Coquinette ! Chaque petite aventure expliquera un aspect du handicap de la trisomie 21. Les récits seront joyeux, à la portée de tous, avec un ton léger pour donner aux enfants l’envie de rire ».

Cet ouvrage s’adresse également aux familles d’ enfants handicapés porteurs de trisomie 21, « pour les aider à mieux comprendre leur enfant et ainsi à mieux se construire », précise l’auteure.

Il peut aussi devenir un outil pédagogique très intéressant pour les enseignants qui souhaitent sensibiliser leurs élèves à la différence, avec la possibilité de commander des accessoires complémentaires à l’ouvrage : une comptine et un coloriage associés à chaque titre de la collection.

« Flore est une petite fille pas comme les autres.

Elle a une différence qui s’appelle la trisomie 21.

Alors, elle est parfois lente pour parler ou pour faire les choses, mais elle comprend tout.

Elle est jolie avec ses yeux bleu clair en forme de lune, et ses cheveux lisses et dorés.

On dirait qu’ils ont la couleur d’un rayon de soleil.

Une petite couette lui chatouille la tête.

À la maison, tout le monde l’appelle Florette Coquinette.

À votre tour de la rencontrer ! »

Le premier ouvrage de la collection Florette Coquinette, « Florette rentre à l’école », devrait être suivi de nombreux autres dont six qui ont déjà été écrits. Il est d’ores et déjà disponible sur le site dédié : www.florette-coquinette.com

« Florette rentre à l’école », Alexia Quercy – Solenne et Thomas, 32 pages, 10,50 €. Ouvrage qui a fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur le site Ulule.