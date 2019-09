Trisomie 21 : “À la recherche de Jack” raconte la fugue d’une adolescente

À la recherche de Jack : Le périple d’une adolescente atteinte de trisomie 21 qui part à la recherche de son amant

Premier roman de Mel Darbon, enseignante et animatrice auprès de jeunes adultes en difficulté d’apprentissage, « À la recherche de Jack » décrit le périple de Rosie, seize ans, atteinte de trisomie 21. Amoureuse de Jack, jeune homme en situation de handicap qu’elle n’a plus le droit de voir depuis qu’il a blessé par inadvertance l’une de ses professeures, Rosie décide de fuguer pour partir à sa recherche, au risque de rencontrer de nombreux imprévus.

« Il est un demi-rond après les six heures du soir. Mon sac violet est fait et prêt à partir. Vêtements. Pantalons et chaussettes. Maquillage. Argent. Mes cartes de Jack sont dans la poche secrète à l’intérieur, bien fermée avec le Zip. J’aime que jack soit en sécurité. Et surtout, ma petite broche papillon bleue est accrochée sur mon manteau. Je ne la porte pas au collège parce que je ne veux pas la perdre. Jack me l’avait donné après qu’on a vu un papillon bleu ciel dans la Maison des papillons au zoo de Chester. Il avait atterri sur ma main avant de s’envoler pour se poser sur le nez de Jack. Ma grand-mère avait ri et dit qu’il veillerait sur nous. Ça nous avait plus. Je pousse le sac sous le lit. Je ne veux pas que quelqu’un le voie ».

« À la recherche de Jack », Mel Darbon, éditions hélium, 356 pages, 16 euros. Roman ado sur le thème de la trisomie 21, dès 14 ans.