Trente ans d’accès aux soins au sud.

Du 25 mars au 9 avril 2010, à l’occasion de son 30e anniversaire, Aide Médicale Internationale organise une grande exposition multimédia on et off line et initie une plateforme d’information et d’échanges autour du thème de l’accès aux soins au Sud.

A.M.I. fait partie de ces structures humanitaires qui, au-delà d’interventions médicales d’urgence, ont rapidement choisi de transmettre leurs savoirs médicaux en formant du personnel plutôt qu’en se substituant aux systèmes de santé locaux. Ce choix opérationnel est le résultat de deux facteurs : la volonté de rebâtir de façon pérenne des systèmes de santé détruits ou inexistants et la crainte de ne plus pouvoir accéder aux zones particulièrement difficiles où ses équipes intervenaient. Aujourd’hui, après trente années d’activité, les programmes d’A.M.I., pensés sur le long terme, visent à assurer un accès aux soins le plus durable possible pour les populations vulnérables de zones isolées et sont conçus afin d’assurer l’autonomie des systèmes de santé locaux.

Riche de ses années d’expérience et face à la persistance des difficultés d’accès aux soins en de nombreux points du monde, A.M.I. entend faire de son trentième anniversaire un moment d’échange et de mobilisation des professionnels de santé, organisations humanitaires et institutions ; mais aussi un espace d’information et de sensibilisation du grand public à la nécessité de continuer à travailler pour l’accès aux soins au Sud.

Dans le même temps, l’Hôpital Robert-Debré abritera une exposition composée de reconstitutions en volume et de supports multimédia afin de plonger le public dans l’univers et les terrains d’intervention d’A.M.I. L’exposition existera aussi sur le web, pour permettre au plus grand nombre une navigation virtuelle et interactive au cœur des trente années d’action de l’association (www.ami30ans.org – en ligne à partir du 25 mars).

Un programme de conférences-débats, destinés aux professionnels et au grand public permettra d’aborder, avec les équipes d’A.M.I. et des intervenants issus d’autres organisations (institutions, ONG, etc.), les problématiques spécifiques de l’accès aux soins au Sud et de l’engagement humanitaire.

Cet événement sera l’occasion pour A.M.I. de revenir sur son histoire, de rendre hommage à ses équipes et partenaires, mais aussi de mettre en perspective son combat pour l’accès aux soins qu’exprime sa nouvelle signature : « Transmettre la santé ». Si elle poursuit cette mission au Sud, l’association souhaite aujourd’hui, face aux urgences qui durent, dynamiser le débat au Nord, pour accélérer les engagements. Parmi les sujets qui seront traités pendant ces 15 jours, l’association présentera les problématiques propres aux besoins en soins de santé primaires (hygiène, prévention, éducation à la santé), aux populations vulnérables (femmes, enfants des rues, réfugiés), aux pandémies (VIH, paludisme) et questionnera les différents types de mobilisations qui peuvent contribuer à l’effectivité du droit à la santé.