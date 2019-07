Tremplin : « Multiplier les rencontres entre jeunes et professionnels »

Christian Grapin est directeur de l’association Tremplin.

Pouvez-vous nous présenter TREMPLIN – Études, Handicap, Entreprises ?

L’association TREMPLIN est née en 1992, d’une réflexion liée au contexte législatif de l’époque. La première obligation d’emploi de salariés handicapés, instaurant le quota de 6%, a été votée en 1987. Constatant le faible niveau de qualification des travailleurs handicapés – encore très faible aujourd’hui avec 80% d’entre eux qui ont un niveau inférieur au bac – les entreprises ont réalisé que si les choses restaient en l’état il serait impossible de trouver les profils recherchés pour tous les métiers nécessitant un niveau de qualification supérieur au bac. Plusieurs grands groupes de la Défense, touchés de plein fouet par ce manque de qualification – Total, IBM, Rhône-Poulenc et Elf – se sont alors réunis pour réfléchir à cette problématique : comment valoriser l’emploi des travailleurs handicapés tout en répondant aux besoins de qualification des entreprises ?

C’est ainsi qu’a été créée l’association Tremplin avec dès le départ deux grandes missions :

– Encourager les jeunes en situation de handicap à faire des études supérieures et à viser des postes qualifiés – en allant à leur rencontre et en leur faisant découvrir un maximum de métiers grâce à des mises en situation ;

– Sensibiliser les managers, tuteurs et équipes de travail sur la question de l’accueil de salariés handicapés en entreprise – à travers des actions d’accompagnement et de suivi tant en amont, que durant la période d’accueil.

Il s’agit d’une association à but non lucratif et sans aucune activité marchande. De fait ses missions sont destinées à toutes les entreprises, quels que soient leurs moyens et leur taille.

Tremplin travaille aujourd’hui avec 220 entreprises partenaires – grandes, moyennes et petites – et accompagne en moyenne 500 jeunes par an à travers plus de 1000 actions en entreprises.

Comment se déclinent vos objectifs aujourd’hui ?

Notre objectif principal est de multiplier les rencontres entres les jeunes et les professionnels. A partir de là nous souhaitons capitaliser sur cette expérience, tant côté jeunes, que côté entreprises, afin d’enrichir les projets et le devenir de chacun. Chacune de nos actions ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen, une étape… d’où le nom de l’association : « Tremplin ».

De manière plus philosophique, nous souhaitons créer une dynamique inclusive réciproque : faire que le jeune intègre le plus tôt possible l’entreprise dans son devenir académique et professionnel, et faire que les entreprises incluent les jeunes en situation de handicap et leur contexte dans leurs politiques de ressources humaines, tout en prenant en compte les différents niveaux de qualification de chacun… Ce qui implique de corriger le décalage très important entre les niveaux de qualification atteint par les jeunes handicapés, et celui qu’exigent les recruteurs.

Nous voulons agir sur la perception pour convaincre les entreprises d’ouvrir leurs portes aux jeunes en situation de handicap, mais aussi pour convaincre les jeunes de choisir les études qu’ils souhaitent réellement faire, aussi bien en filière professionnelle que générale, et ne pas hésiter à viser un bac+3 ou bac+5.

Aujourd’hui, 15% des jeunes que nous suivons sont au niveau bac, 25% au niveau bac+2, 30% au niveau bac+3 et 30% au niveau bac+4/5 ; 2 étudiants préparent même un doctorat. Nous voulons leur montrer qu’ils peuvent aussi bien suivre une filière générale que professionnelle, et encourager les exceptions pour en faire des généralités.

Que mettez-vous en œuvre pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ?

Nous incitons les jeunes à aller le plus tôt possible à la rencontre du monde professionnel en leur proposant :

– Des stages dès la classe de seconde ;

– Des contrats en alternance, aussi bien en apprentissage qu’en contrat de professionnalisation ;

– Des jobs d’été, très bon moyen d’intégration en entreprise pour un jeune ;

– Des jobs étudiants ;

– Des Contrats à Durée Déterminée – en cohérence avec leur projet pour ceux qui souhaitent faire un break avant de reprendre leurs études, ou en fonction du nouveau projet qu’ils ont établi avec nous dans le cas d’une réorientation ;

– Un accompagnement dans la recherche d’un CDI, jusqu’à l’entrée effective dans l’emploi ;

– Des entretiens professionnels, lors desquels un jeune et un manager se rencontrent et échangent sur une problématique liée à l’emploi ou à l’orientation : découverte d’un métier, choix entre plusieurs diplômes, rédaction d’une candidature, préparation d’un entretien d’embauche, impact du handicap …

Ces entretiens sont d’excellents outils de sensibilisation, car ils reposent sur du concret. Ils permettent aux jeunes de se faire leur propre idée et de réaliser que leur profil peut intéresser. Côté entreprises, cela permet aussi de casser le cliché du jeune handicapé, avec des professionnels qui sont souvent surpris de se retrouver en face de jeunes motivés et compétents.

Comment s’organise l’accompagnement des jeunes ?

Chaque jeune qui nous sollicite commence par rencontrer une chargée de mission Tremplin, soit dans nos bureaux à Issy-les-Moulineaux, s’il habite en Ile-de-France ou s’il peut faire le déplacement (les frais lui seront remboursés), soit sur son lieu de formation – où qu’il soit en France – en cas d’empêchement physique ou d’emploi du temps. Le rôle des chargées de mission, ou conseillers-psychologues, est alors de cerner chaque jeune, ses projets et le type d’actions qui pourra répondre à ses besoins.

Lorsque le projet du jeune est clair – au bout d’un à trois entretiens – et qu’il y adhère, la chargée de mission porte son projet auprès des entreprises, à l’occasion d’une réunion organisée tous les mois avec l’ensemble de nos partenaires. La chargée de mission, qui a pris le temps de bien connaître le jeune, peut alors lever les obstacles en répondant aux interrogations des recruteurs, qu’elles portent sur le contrat ou le handicap – nous parlons d’ailleurs plutôt de « limite » et « d’ergonomie ».

Après cette réunion, la chargée de mission transmet un dossier de candidature aux entreprises (cv et fiche d’informations) et les accompagne tout au long de leur prise de décision, au cas où ils aient des questions supplémentaires. Puis, une fois un contrat conclu, la chargée de mission continue à assurer un suivi du jeune pendant toute la durée de sa présence dans l’entreprise, même s’il s’agit d’un contrat en alternance de deux ans. Dans le cas d’un CDI, le suivi cesse à la fin de la période d’essai. Cette continuité peut être très importante dans le cas, par exemple, où un jeune a besoin d’un complément de formation.

Chacune de nos actions se conclut par un bilan.

Vous organisez chaque année le concours « Tous HanScène® ». Que pouvez-vous nous dire sur l’édition en cours ?

Parallèlement aux activités quotidiennes de Tremplin, nous essayons de porter la dynamique du « vivre ensemble », de mixité et de diversité. Pour travailler sur l’inclusion, il faut toucher à tout ce qui entoure les jeunes, lycéens et étudiants handicapés, et s’adresser aux personnes qui ne sont pas handicapées. Dans ce sens, nous mettons ne place différentes actions, parmi lesquels le concours « Tous HanScène® ».

L’objectif de ce challenge vidéo est de porter un regard positif sur le handicap, en invitant les étudiants à se mobiliser pour mettre en valeur ce que font leurs établissements d’enseignement supérieur pour l’accueil des personnes handicapées. Ils doivent ainsi être constructifs pour mettre sur pied et illustrer des actions, même modestes, à travers des petits films de deux à trois minutes. Il peut y avoir plusieurs équipes dans un même établissement, mais chaque équipe doit être composée ou aidée d’au moins un participant en situation de handicap. A noter que les professeurs et personnels administratifs peuvent également participer. Toutes les vidéos sont ensuite déposées sur une plateforme internet, le but étant qu’elles soient vues par un maximum de personnes. Un trophée est finalement décerné pour la vidéo qui a rassemblé le plus de vues et le plus de votes. Sont également décernés des prix « humour », « culture », « sport », « études », « emploi », un prix de l’établissement le plus mobilisé, et un prix de l’entreprise la plus mobilisée. La soirée de remise des prix de cette édition aura lieu le 10 avril.

L’association Tremplin sera présente pour la troisième fois, en mai prochain, au Challenge du Monde des Grandes Écoles. Comment va se traduire votre participation ?

Ici aussi nous portons le « vivre ensemble », en introduisant le handicap dans un événement estudiantin généraliste. Pour la partie compétition sportive du Challenge, nous constituerons à nouveau une équipe composée d’étudiants athlètes en situation handicap, avec l’ambition d’être dans toutes les disciplines. Nous souhaitons également organiser un tournoi de basket fauteuil entre jeunes valides, jeunes handicapés, et professionnels.

Pour la première fois, nous organiserons, à côté des épreuves sportives, une grande action de sensibilisation et d’information sur le handicap, à travers des activités ludiques et un jeu de piste. Comme les années précédentes, nous proposerons par ailleurs des rencontres et ateliers, ainsi qu’une conférence, sur le thème : « Comment encourager les jeunes handicapés à faire des études supérieures ».

Quels conseils souhaitez-vous donner à nos lecteurs en recherche d’emploi ?

S’ils le peuvent, et en ont envie, ils doivent pousser le plus loin possible leurs études et/ou leur formation avant de se lancer sur le marché de l’emploi.

S’ils sont déjà sur le marché de l’emploi, je leur conseille de compléter régulièrement leur formation grâce à l’accès à la formation tout au long de la vie.

Par ailleurs, je pense qu’ils ne doivent pas hésiter à se réorienter s’ils en ressentent le besoin, car les entreprises sont parfois prêtes à faire des efforts de formation importants pour attirer et former des profils sur lesquels ils ont des difficultés à recruter, je pense entre autres aux secteurs bancaire et informatique.

Plus d’infos sur : www.tremplin-handicap.fr