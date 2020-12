Tremplin entreprises partenaire du « Challenge du Monde des Grandes écoles et des Universités » le 28 mai prochain au stade Charléty à Paris

Listen to this article Listen to this article





L’association Tremplin entreprises, spécialisée dans le développement de la qualification et de l’expérience professionnelle des jeunes étudiants handicapés jusqu’à leur insertion professionnelle, sera partenaire de la 3ème édition du « Challenge du Monde des Grandes écoles et des Universités ». Organisé le 28 mai prochain au stade Charléty, l’évènement a pour but de mettre en relations étudiants et entreprises pour leur faire découvrir les nombreuses opportunités qu’elles offrent en terme de stages, d’alternance ou encore d’emploi… Avec pour maîtres-mots convivialité et dépassement de soi, le challenge devrait réunir cette année encore plus de 4 000 participants.

Parrainé par 9 entreprises dont la majorité est partenaire de Tremplin entreprises, le « Challenge du Monde des Grandes écoles et des Universités » sera, pour l’association, une nouvelle occasion de tisser des liens entre étudiants handicapés et entreprises à la recherche de nouveaux talents.

Crée en 1992 et soutenue sur le territoire national par 170 grandes, et moins grandes, entreprises partenaires, Tremplin entreprises a pour vocation d’accompagner tout au long de leur parcours d’études (de la 1ère au Bac+5 et plus) les jeunes handicapés, quelle que soit leur région, dans le développement de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles en favorisant leurs accueils au sein de ses entreprises. Pour preuve, 99% des étudiants suivis par Tremplin Entreprises préparent à minima un bac ; 30% d’entre eux un bac+2 ; 25% préparent un bac+3, et 35 % un bac+4/5 et plus. Parmi ces derniers, l’association en accompagne presque 15% qui sont venus à elle avec seulement leur Bac.

Depuis 19 ans, l’association lutte ainsi contre la faible qualification des personnes en situation de handicap et propose aux entreprises des candidats en adéquation avec leurs profils recherchés.

Le 28 mai prochain, Tremplin entreprises se mobilisera pour organiser, au stade Charléty, ses « Rencontres Tremplin » : entretiens préparés et planifiés entre des jeunes étudiants handicapés de niveau Bac+3 à Bac+5 et plus, et les entreprises présentes.

Informations et inscriptions sur le site www.cdmge.fr

A propos de Tremplin entreprises : Crée en 1992 Total, Rhône-Poulenc, IBM et ELF, l’association est désormais soutenue par 170 entreprises et a un double objectif :

1. Préparer, et cela quelle que soit leur région, à leur future insertion professionnelle les personnes handicapées, inscrites dans un parcours d’études ou de formation, ou ayant récemment fini ce parcours, par un accompagnement individualisé.

2. Accompagner les entreprises dans la la mise en oeuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et d’intégration de personnes handicapées dans leurs différents établissements et leurs différentes activités.

Pour les atteindre TREMPLIN entreprises organisent en autres, chaque année, des rencontres privilégiées entre Etudiants handicapés et Entreprises sur le thème de l’Alternance, du Recrutement et prochainement des Stages.

Le but final de ce double objectif est d’apporter une réponse directe, concrète et positive à la loi du 10 juillet 1987 et à celle du 11 février 2005 en développant l’intégration et l’insertion des personnes handicapées dans les entreprises.

Pour plus d’informations sur l’association Tremplin, rendez-vous sur : www.tremplin-handicap.fr