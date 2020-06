Tremplin au Pavillon Handicap du Forum Paris Pour l’Emploi

À l’occasion de la 11 ème édition du Forum Paris pour l’Emploi, l’association TREMPLIN – Études, Handicap, Entreprises, donne rendez-vous aux jeunes lycéens et étudiants en situation de handicap jeudi 3 et Vendredi 4 octobre De 9h à 18h Pavillon Handicap – Stand H207 Place de la Concorde à Paris.

L’accès à l’emploi dans le contexte économique d’aujourd’hui n’est favorable pour personne et encore moins pour les jeunes qui sont d’autant plus pénalisés que leur niveau de qualification est faible. Ces difficultés pour s’insérer dans l’emploi se trouvent amplifiées pour les jeunes en situation de handicap. Ainsi et dans la continuité de leurs actions tout au long de l’année, les équipes de Tremplin seront présentes sur le Forum pour informer les jeunes lycéens et étudiants handicapés et/ou leurs parents, leur proposer un accompagnement individualisé, les soutenir et les orienter dans le développement de leur formation, les mettre en contact avec un réseau d’entreprises, jusqu’à la concrétisation de leurs projets professionnels (stage, alternance, Job d’été, CDD, 1 er emploi).

TREMPLIN – Études, Handicap, Entreprises ( www.tremplin-handicap.fr) L’association créée en 1992, à l’initiative de quatre grands groupes, est soutenue aujourd’hui par plus de 200 entreprises implantées partout en France et répond un triple objectif :

– Encourager les lycéens et étudiants en situation de handicap à poursuivre leur parcours vers les études supérieures.

– Les préparer à leur future insertion professionnelle par un accompagnement individualisé.

– Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et d’intégration de personnes handicapées dans leurs différents établissements et leurs différentes activités. Le Forum Paris pour l’Emploi regroupe 2 000 responsables des ressources humaines issus de 500 entreprises et collectivités. Ce carrefour est le rendez-vous francilien de la rentrée à ne pas manquer pour toutes les personnes à la recherche d’un emploi.