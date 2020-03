Tremblement essentiel : prés de 300 000 personnes touchée en France

L’Association des personnes concernées par le tremblement essentiel (APTES) s’engage pour lutter contre cette pathologie, une des premières maladies neurologiques par sa fréquence dans la population, et néanmoins orpheline de traitement.

En France environ 300 000 personnes sont touchées par cette pathologie, soit trois ou quatre fois plus que pour la maladie de Parkinson. « Un tremblement essentiel est un mouvement anormal qui touche principalement les mains ou la tête ». Il se manifeste par un tremblement d’attitude et d’action. Le premier survient lorsque la personne essaie de maintenir une position, le second apparaît avec le mouvement et gêne les gestes de la vie quotidienne comme se verser à boire, s’habiller, ou encore écrire…

Plus la pathologie avance, plus les personnes touchées se retrouvent en situation de handicap moteur mais également social. Les seniors sont les principales victimes de cette maladie. Imposant de force des difficultés pour une insertion sociale mais aussi et surtout, dans la vie de tous les jours, cette maladie est orpheline de traitement. Ainsi, bêtabloquants et antiépileptiques restent ici symptomatiques. Pour les formes invalidantes du syndrome, une opération neurochirurgicale de stimulation cérébrale profonde permet, sous certaines conditions, de réduire le handicap.

APTES, engagée contre le tremblement essentiel

Cette association créée en 2004, rassemble, informe, aide et défend les personnes souffrant d’un tremblement essentiel en France, Belgique, Suisse et au Québec. Relais entre ses 1200 adhérents et les organismes sociaux (notamment l’assurance maladie et les maisons départementales des personnes handicapées), elle s’inscrit dans la lutte contre toute forme de discrimination due au handicap et soutient financièrement la recherche. Chaque année la quasi-totalité des dons faits à l’association est ainsi reversée. En 2008, APTES a organisé le premier colloque scientifique dans le monde francophone dédié au Tremblement essentiel et syndromes apparentés.

David Guillemaud

Pratique

www.aptes.org. Numéro de ligne d’écoute : 0 970 407 536.