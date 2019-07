Treizième Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

Du 16 au 22 novembre 2009, l’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT coordonnent la prochaine Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui favorise chaque année le recrutement des travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé.

La 13e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées prend une dimension particulière et constitue une opportunité de premier plan pour multiplier les rencontres entre travailleurs handicapés et recruteurs. En effet, en 2010, la loi majore la contribution des entreprises qui n’auront conduit aucune action en direction de l’emploi des personnes handicapées pendant trois ans. Le renforcement de la loi pour l’emploi des personnes handicapées incite ainsi à accroître les efforts de recrutement d’ici 2010. La fin d’année représente donc une période charnière.

Face aux enjeux de 2010, les trois organismes, qui œuvrent depuis plusieurs années pour l’emploi des personnes handicapées, unissent leurs efforts et coordonnent cette 13ème édition afin de décupler le nombre de manifestations et d’intensifier les contacts entre les personnes handicapées et les employeurs dans tous les secteurs professionnels, publics ou privés.