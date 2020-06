Travelscope : Préparez sereinement votre séjour d’études à l’étranger

Partir étudier à l’étranger n’est jamais simple, mais ça l’est encore moins avec un handicap. C’est pourquoi l’Université de Lyon lance Travelscope, un guide en ligne dédié aux étudiants en situation de handicap qui souhaitent préparer un séjour d’études à l’étranger.

Conçu pour être simple et fonctionnel, ce guide virtuel propose aux étudiants de choisir une ville de destination située dans les pays suivants : Brésil, Italie, Japon, États-Unis, Royaume-Unis, Canada, Irlande (liste amenée à s’agrandir). Les entrées à tiroirs conduisent ainsi l’internaute aux pays, aux villes, puis aux établissements d’enseignement. Pour chaque pays, le guide recense des indications générales permettant de trouver des réponses concrètes à des questions pratiques ou administratives : cadre législatif, aides financières, systèmes de soins et d’assurance, logements accessibles, perception du handicap… Les sous-entrées par ville donnent également des informations sur les modes de déplacement adaptés et les associations ayant pour mission d’aider les personnes en situation de handicap. Enfin, pour chaque ville, sont listés les principaux établissements d’enseignement avec les indications sur l’accessibilité, la reconnaissance du handicap, le logement et la restauration.

L’offre de Travelscope devrait progressivement s’élargir pour intégrer d’autres pays, ainsi que des rubriques nouvelles, telles que témoignages, bons plans et retours d’expérience des étudiants. De même, si pour l’heure il concerne uniquement la mobilité sortante, il intégrera prochainement la mobilité entrante, offrant ainsi des ressources à ceux des étudiants étrangers en situation de handicap qui souhaitent s’inscrire à l’Université de Lyon.

« Seulement une minorité des étudiants en situation de handicap profitent des opportunités permettant de suivre une formation à l’étranger. Le frein est souvent la difficulté d’obtenir suffisamment d’informations pour préparer finement, depuis la France, son séjour à l’étranger, explique Lucie Dumaz, chargée de mission pour la Mission handicap de l’Université de Lyon. Notre initiative se situe pleinement dans l’esprit de la loi de 2005. Le guide donne des outils afin de favoriser l’égalité des droits et des chances, la participation et l’insertion des personnes handicapées ».

En 2013/2014, l’Université de Lyon accueillait 1141 étudiants en situation de handicap dans ses 17 établissements (4 universités et 13 grandes écoles), tous potentiellement concernés par la mobilité.

Plus d’infos : http://travelscope.universite-lyon.fr