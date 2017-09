Avec notre partenaire Talenteo, découvrons commant « travailler avec un collègue en situation de handicap ». Dans cet article nous abordons les maladies cardiaques. Quels sont ces handicaps? Quels sont les principaux préjugés? Comment se traduisent-ils dans le milieu professionnel? Réponses.

Qu’est-ce que les maladies cardiaques?

Les maladies cardiaques désignent un groupe de problèmes de santé qui affectent la structure et le fonctionnement du cœur, ainsi les causes en sont multiples:

L’angine de poitrine: à cause d’artères obstruées, le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang et d’oxygène pour combler ses besoins. Elle provoque de fortes douleurs.

Arythmie: Elle signifie un changement dans le rythme cardiaque. On parle de tachycardie pour une accélération ou bradycardie pour un ralentissement.

Cardiomyopathie: Ce mot signifie la maladie du muscle cardiaque. Elle réduit la capacité du cœur à pomper le sang vers le reste de l’organisme. Elle provoque essoufflement et fatigue extrême.

Insuffisance cardiaque: Elle apparaît à la suite de problèmes de santé tels que la crise cardiaque ou autres. Comme pour la cardiomyopathie le cœur ne peut plus pomper le sang correctement et il ne se détend pas suffisamment bien pour faire revenir le faire revenir des poumons au cœur.

Hypertrophie du cœur: c’est une augmentation de la taille du cœur dû à une maladie cardiaque.

L’arrêt cardiaque:le cœur cesse soudainement de battre. Cela est causé par de nombreuses anomalies cardiaques comme l’arythmie et peut engendrer divers problèmes de santé.

La crise cardiaque: La circulation sanguine vers le cœur est ralentie ou est interrompue. L’organe continue de battre pendant la crise.

Cette liste n’est pas exhaustive, les troubles cardiaques comprennent de très nombreuses maladies, vous pouvez en trouver une liste plus complète sur le site de la fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Des personnalités atteintes de ce handicap :

Cette liste est non-exhaustive et pourrait être complétée par les célébrités n’en parlant pas.

Quels sont les préjugés les plus courants quant à l’efficacité professionnelle des personnes atteintes de troubles cardiaques?

L’une des idées reçues la plus répandue est que les hommes sont plus touchés par les maladies cardiaques que les femmes. Or c’est l’âge de risque qui diffère entre hommes et femmes. Le risque est plus élevé pour la gente masculine se trouve entre 45 et 50 ans, alors qu’il se situe entre 55 et 60 ans pour leurs homologues féminins. Maïwenn, actrice et réalisatrice française, a réalisé un spot pour sensibiliser et prévenir des maladies cardiovasculaires.

On croit souvent que les personnes vivant avec une maladie cardiaque n’ont pas assez d’énergie pour exercer une activité professionnelle. La plupart pensent que les personnes cardiaques doivent être protégées du stress, cependant, lorsqu’on a subit un accident cardiaque notre philosophie de vie qui change et le stress se manifeste beaucoup moins.

Quels sont les symptômes courants que l’on retrouve dans le monde du travail?

La plupart de ces troubles provoquent chez l’individu essoufflements et fatigues extrêmes. La toux, la perte d’appétit, des douleurs aiguës peuvent également être les symptômes de certaines maladies cardiaques. Il peut s’avérer qu’un événement cardiaque conduise à la non reprise de l’activité professionnelle s’il s’agit d’un travail pénible et nécessitant des efforts physiques. Le médecin de travail peut alors proposer des mesures comme la mutation ou la transformation de poste. Ces aménagements peuvent par exemple se faire au niveau des horaires et du rythme de travail, ou de l’ambiance thermique et sonore.

Il est conseillé aux personnes ayant des troubles cardiaques de maintenir une activité professionnelle. Selon la gravité des cas il est recommandé de reprendre dans un premier temps un travail à temps partiel puis d’augmenter le nombre d’heures progressivement.

La clé d’une bonne adaptation reste comme pour tout handicap: la communication. Il est important d’expliquer à son entreprise et ses collègues quelles sont les implications de sa maladie cardiaque. Ainsi il sera plus facile de choisir un métier adapté et de créer un climat de confiance au travail.