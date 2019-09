Travailler autrement: À la découverte du temps partagé

David Bibard est un fervent promoteur du concept de temps partagé qui selon lui répond à de nombreux besoins des entreprises comme des cadres qui cherchent un travail ou à se renouveler. Les personnes handicapées ont aussi une carte à jouer mais ce mode de fonctionnement ne convient pas à tout le monde.

Quel est votre parcours ?

Je suis directeur général d’Essentiel Gestion, une entreprise qui propose des contrôleurs de gestion et financier en temps partagé aux entreprises. J’ai un parcours de contrôleur de gestion d’une dizaine d’années partagées entre les PME et de grands groupes. En 2010, j’ai créé mon entreprise pour être indépendant. À partir de là j’ai vendu des prestations à des entreprises, en temps partiel, cela a très vite bien marché. J’ai découvert le temps partagé par hasard et cela m’a immédiatement séduit.

En 2013, j’ai fondé Le Portail du temps partagé afin de promouvoir le temps partagé et l’ensemble de ses acteurs.

Pourriez-vous nous résumer ce qu’est le temps partagé ?

Le temps partagé consiste à travailler de manière récurrente dans plusieurs entreprises chaque mois. C’est aussi ce qu’on appelle le temps partiel choisi. Il se décline de trois manières :

Soit à la prestation, soit sous forme multi salariale, soit par le biais d’un groupement d’employeurs. Il s’agit dans ce dernier cas d’entreprises qui adhèrent à un groupement associatif et non lucratif. Ce groupement met à disposition de ses adhérents des compétences en temps partagé. C’est la forme la plus répandue en France puisqu’il y a aujourd’hui 3500 groupements d’employeurs. On les trouve principalement dans les petites et moyennes villes pour les PME et TPE, mais paradoxalement le plus important groupement d’employeurs concerne l’industrie automobile, il est situé dans le nord de la France. Le temps partagé est un concept issu du domaine agricole, lorsque les journaliers proposaient leur temps de travail à différents fermiers, lors des saisons de moisson et de récolte.

Est-ce que ce concept est répandu en France ?

C’est un concept assez répandu comme nous avons pu le voir, cependant ce marché en est encore à ses débuts et les perspectives sont particulièrement importantes. Dans le domaine qui m’intéresse il y a vraiment tout à faire.

Quels sont les avantages du temps partagé?

Ce mode de travail permet aux employeurs de satisfaire leurs besoins en personnel sans pour autant recruter un salarié à temps plein. De l’autre côté, il offre aux salariés et aux travailleurs indépendants la possibilité de cumuler plusieurs contrats pour un même métier.

Et en ce qui concerne les bénéfices qu’elles en retirent, ils sont liés :

– à l’apport de compétences (38 %) ;

– au fait de bénéficier de l’intervention d’un professionnel en fonction des besoins de l’entreprise (29 %) ;

– à la possibilité de collaborer avec des professionnels qu’elles n’auraient pas pu recruter autrement (25 %).

Dans notre contexte économique actuel, le temps partagé donne aussi d’importantes possibilités de travail pour les individus qui souhaitent devenir indépendants. Le niveau de revenu est souvent nettement supérieur au salaire d’un poste équivalent. Il permet aussi d’entrer dans un réseau et de bénéficier d’opportunités comme de nombreux échanges. Dans une structure comme la mienne, les collaborateurs trouvent un appui et une source d’informations fiables et opérationnelles pour leurs pratiques professionnelles. Les personnes qui se lancent sont principalement des professionnels de haut niveau et répondent à une envie d’indépendance et de maitrise de leur temps.

Mais la raison principale reste la « volonté d’exercer un métier passion », plus difficilement compatible avec un mode de travail conventionnel.

Seriez-vous ouvert à l’accueil de personnes handicapées dans votre réseau ?

Oui bien sûr, mais il faut savoir que c’est une situation professionnelle très exigeante qui demande une véritable indépendance et une grande mobilité. Nous n’accompagnons pas systématiquement nos collaborateurs chez nos clients. De plus, les phases de prospection commerciale nécessitent que chacun se prennent en charge afin d’élargir son propre réseau.

Quelques chiffres *

– 60 % des travailleurs en temps partagé sont des femmes.

– 46 % des salariés en temps partagé ont entre 40 et 49 ans.

– 67 % des salariés situés en région sont en temps partagé (contre 33 % en Ile-de-France).

– 77 % des personnes en temps partagé déclarent avoir vécu un événement important dans leur vie professionnelle (licenciement, conflit…).

Pour en savoir plus

Le Portail du temps partagé est né du besoin de promouvoir l’ensemble des acteurs du temps partagé : www.le-portail-du-temps-partage.fr

Essentiel Gestion, Le contrôle de gestion et financier à temps partagé : www.essentiel-gestion.fr

FNATTP, Fédération Nationale des Associations de Travail en Temps Partagé : www.fnattp.com

*Etude APEC, ANDRH en 2014

Propos recueillis par JMMC