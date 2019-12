Travail et handicap :

Réunis en congrès national à Grenoble les 19,20 et 21 juin, plus de 400 militants de la Fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) ont préconisé une réforme du code du travail et adopté à l’unanimité une motion sur « l’accession au monde du travail de la personne en situation de handicap » qui pose les bases d’un meilleur accès aux droits des personnes handicapés par la convergence des statuts des travailleurs en situation de handicap et des travailleurs de droit commun.

Fidèle à ses valeurs, la Fédération APAJH, par ce texte, préconise:

– de nouveaux textes valables pour tous, qui permettent la prise en compte, au sein du Code du travail, des adaptations indispensables aux personnes en situation de handicap. Cette évolution vers le droit commun devra respecter toutes les formes de compensation des difficultés professionnelles liées aux situations de handicap sans remettre en cause la nature de l’accompagnement médico-social.

– de nouveaux moyens tant pour accompagner les travailleurs en situation de handicap (maintien et validation des acquis, formation et accompagnement tout au long de la vie…) que pour soutenir les employeurs publics ou privés (tutorats, référents médico-social, passerelles entreprises/secteur « protégé »…).

– de nouvelles garanties pour le travailleur en situation de handicap (droit au retour dans le secteur médico-social organisé avec l’appui des autorités de tarification, continuité de l’accompagnement du milieu protégé au milieu ordinaire…) assumées et assurées par l’Etat, premier garant et coordonateur de la politique de l’emploi, maître de l’animation des dispositifs et du contrôle des réseaux.

Le texte complet de la motion « Accession au monde du travail de la personne en situation de handicap » est disponible sur simple demande.