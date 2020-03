Effets de la crise mondiale sur le front de l’emploi dans les pays industrialisés, question du stress et de la souffrance au travail, limites du mode de gestion des ressources humaines basé sur la flexibilité généralisée des marchés et la rentabilité du capital à court terme, ces événements placent le travail et l’emploi, thèmes économiques classiques par excellence, au centre de l’actualité. Ce nouveau numéro des « Cahiers français » consacré à ces questions s’ouvre sur un panorama des grandes tendances de l’emploi et du chômage dans les pays de l’OCDE. Ces pays ont connu un retour de la hausse du chômage après des années de reflux, à la suite de la crise déclenchée par les « subprimes ».

L’organisation du travail et les aspects qualitatifs de l’emploi ont été également affectés : recours de plus en plus fréquent aux contrats précaires et aux temps partiels, crise et renouveau des organisations tayloriennes, mise en place d’une nouvelle gestion des ressources humaines, avec pour corollaire une augmentation significative des problèmes de souffrance et de stress au travail… Ces tendances sont observées dans la plupart des pays industrialisés, là encore, avec des disparités liées à l’histoire et aux institutions.

Ce numéro se termine sur un bilan des causes du chômage et des différents types de politiques de l’emploi. Longtemps présent

é comme une version moderne de l’État-providence, efficace dans la mondialisation, le workfare anglo-saxon, fondé sur les incitations en faveur de l’offre de travail, trouve ses limites dans une situation de crise de l’emploi. Le modèle de la flexicurité danoise, en passe de le concurrencer depuis quelques années déjà, voit sa position renforcée mais risque à son tour d’être mis à l’épreuve par la crise. Dans ce contexte, la stratégie pour l’emploi de l’Union européenne reste à reconstruire.

« Travail, emploi, chômage » sous la direction de Olivia Montel-Dumont La Documentation française, 88 pages, 9,80 euros