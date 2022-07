Travail avec un handicap mental et cognitif : Auticiel présente sa solution

Ecouter article Ecouter article

La start-up Auticiel propose un outil digital, composé d’une tablette et d’un programme pour aider les travailleurs à gagner en autonomie et leur permettre de concilier leur travail avec un handicap mental et cognitif.

Auticiel, une start-up spécialisée dans le développement d’applications favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap mental et cognitif, a présenté ce mercredi 29 juin la solution Coach Abileo. Il s’agit d’un outil digital qui a pour objectif d’aider les travailleurs à gagner en autonomie et à développer leurs compétences, et à faciliter la tâche des accompagnants. « Les personnes en situation de handicap mental et cognitif rencontrent des difficultés qui peuvent être bloquantes pour l’emploi et au travail, rappelle Sarah Cherruault, fondatrice et présidente d’Auticiel. Notre outil permet aux travailleurs de développer ses compétences au quotidien. »

Un outil qui concilie travail et handicap mental ou cognitif



Coach Abileo est composé d’une tablette sur laquelle est installé un programme contenant des tutos à destination des travailleurs. Il comprend aussi des quiz pour développer leur savoir être et leurs compétences, des exercices, un emploi du temps et un cloud accessible aux encadrants. Chaque tablette est personnalisable et Sarah Cherruault précise que le niveau est adaptable en fonction des personnes qui l’utilisent. L’objectif : permettre aux travailleurs en situation de handicap mental ou cognitif de travailler dans de bonnes conditions.

Un complément à l’humain

L’outil a déjà été testé auprès de salariés en situation de handicap mental et cognitif de l’ESAT Jacques Chavent, à Lyon. D’après les premiers résultats observés par Auticiel, 9 travailleurs handicapés sur les 12 personnes engagées dans une première phase test ont validé au moins une compétence travaillée avec le Coach Abileo.

Des débuts très encourageants, validés par les employés de l’ESAT eux-mêmes : « C’est rassurant, explique Karima, travailleuse en cosmétique à l’Esat Jacques Chavent. On a toujours besoin de la monitrice mais pas tout le temps. » Karima pointe malgré tout quelques défauts : « Parfois les images ne sont pas dans l’ordre ». L’application, certes facile à utiliser, n’est également pas forcément adaptée pour les personnes qui rencontreraient des difficultés avec le numérique.

La page d’accueil des différentes séquences de Coach Abileo.

Les développeurs de Coach Alibeo se veulent rassurants : « Parfois, tout n’est pas parfait, mais l’outil permet de modifier les séquences, et est très réadaptable », explique Sarah Cherruault. En plus de ça elle affirme « prendre en compte les retours des travailleurs en situation de handicap mental et cognitif et des encadrants » pour continuer à améliorer l’outil. Une première version du produit va sortir, et d’autres tablettes pourraient bientôt arriver dans les autres locaux de l’ESAT.

Loris Castaing