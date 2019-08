Travail adapté: Franc succès pour la 1ère Journée Handiréseau Femmes en EA

Le 12 février dernier, Handiréseau a organisé à Paris la 1ère édition de la journée « Handiréseau Femmes en Entreprise Adaptée ». En tant que partenaire de cet évènement inédit, Handirect a suivi de très près le déroulement de cette journée et vous propose d’en revivre les moments clefs.

C’était une première dans l’histoire. Handiréseau, cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs politiques d’achats avec le secteur protégé et adapté, a organisé le 12 février 2015 la 1ère « Journée de la Femme en Entreprise Adaptée » dans les locaux de Lagardère Active à Levallois Perret. Destiné à promouvoir les échanges de bonnes pratiques pour l’égalité hommes-femmes en EA, et à mettre en valeur les parcours de femmes qui réussissent dans ce secteur à travers la remise de trophées, cet évènement a rassemblé 157 participants et 32 équipes d’entreprises adaptées venues de toute la France.

Trois temps forts ont ponctué la journée :

– Une matinée de conférence-débat autour des sujets : « La place de la femme en entreprise adaptée » (Stéphanie Bénaroc, UNEA), « L’égalité professionnelle homme-femme en EA » (François Fatoux, ORSE), et « L’égalité et la gestion du temps » (Mathieu Boullenger de l’EA « Le Petit Plus » et Marlène Schiappa Brugière de l’association « Maman travaille »). Deux tables rondes ont également eu lieu : « Professionnalisations originales en entreprises adaptées » animée par Catherine Barba, directrice générale de Catherine Barba Group, avec Philippe Blot (APF), Pascale Lecoq (ACVO) et Alexia Mavros (OPCALIA) ; et « De l’entreprise classique à l’EA : démarches et témoignages », animée par Wenceslas Baudrillart, président de l’AIA, avec Dominique Bellion (BNP Paribas), Bernard Fricou (ADP) et Vincent Levieux (Handiprint).

– Une après-midi d’ateliers participatifs sur les thèmes : « Comment mieux vivre et m’épanouir dans mon travail » animé par Jean-Marc Maillet-Contoz, directeur de publication du magazine Handirect ; « Trucs et astuces pour prendre davantage d’assurance dans ma vie professionnelle et personnelle, animé par Leila Ngouoto, conseillère image du groupe LVMH, Only you ; « Comment valoriser mes compétences dans mon entreprise adaptée : quelles formations retenir, comment m’inscrire dans cette démarche ? » animé par Émilie Madigou, conseillère secteur professionnel, et Alexia Mavros, responsable service diversité, OPCALIA.

– Le remise des Trophées Femmes en EA: Au total, 39 dossiers ont été sélectionnés par le jury et 11 trophées ont été décernés. Parmi les critères de choix, quatre ont été privilégiés : l’exemplarité (permettre à toutes les autres salariées de s’identifier à une action) le caractère lié au développement de l’EA (favoriser la progression de l’EA, de son chiffre d’affaire ou son développement), le caractère positif (établir une ambiance porteuse de valeurs et de dynamisme), l’adaptabilité (avoir montré la capacité de changer pour améliorer sa situation et/ou celle de l’entreprise).

Dominique Du Paty, co-organisatrice de la journée Handiréseau Femmes en EA

Quel est votre bilan à l’issue de cette toute première journée Handiréseau Femmes en EA ?

« Le déroulement de cette journée reflète exactement la marque de l’entreprise adaptée : l’esprit d’équipe et la volonté de bien faire. Chacun apporte sa contribution en fonction de ses connaissances et compétences. Chacun apporte le meilleur de lui-même. Ce qui m’a le plus marqué dans cette journée, c’est l’affection que portent les encadrants à leurs salariées, et l’affection que portent ces salariées à leur entreprise. L’aventure continue et cette réussite nous donne envie d’organiser d’autres évènements. Je tiens à saluer le travail de toute l’équipe organisatrice de cette journée, et notamment Sophie Chabot, Stéphanie Bénaroc et Aurélie Ehrmann. Je remercie aussi tous nos partenaires sans qui tout cela n’aurait pas été possible ».

Enquête

À l’occasion de l’évènement Femmes en EA, l’Observatoire de la Responsabilité Sociale des Entreprises (ORSE) a dévoilé les résultats d’une étude qu’il a réalisée en concertation avec l’UNEA : « Enquête sur le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle dans les EA ».

• Sur 700 Entreprises Adaptées interrogées, 124 ont répondu au questionnaire de l’ORSE.

• 72% d’entre elles invoquent la formation comme thème prioritaire à développer.

• 64% encouragent l’embauche de femmes salariées.

• Pour 56% d’entre elles, la rémunération, l’articulation et l’organisation des temps de travail sont une priorité à mettre en œuvre pour renforcer une meilleure égalité professionnelle.

• La volonté affichée de développer une mixité des métiers, bien souvent à la traine, est globalement constatée.

• Sur les 700 EA interrogées, 30% des salariés sont des femmes.

Trophées Handiréseau Femmes en EA : Le parcours des lauréates

Parmi les 39 dossiers sélectionnés par le jury, 11 finalistes ont été désignées et 6 d’entres elles ont remporté le premier prix (dont 2 exaeco) dans les catégories « Professionnalisation », « Innovation », « Prix BNP Paribas », et « Coup de cœur Handiréseau ».

Marianne Labat, Santa Fé, Trophée professionnalisation, 1ère exaeco + photo

Embauchée en 2011 chez Santa Fé, pour son expérience dans la gestion et la conduite de la vigne, elle devient plus tard chef d’équipe espaces verts. Ne connaissant ni le métier ni le management, elle se fait rapidement accepter par son équipe, composée de collègues masculins. Les travaux paysagers représentent maintenant 60% du chiffre d’affaires de Santa Fé. De plus, pour faire face à l’arrêt maladie de la responsable de l’EA, elle prend la direction de l’entreprise en intérim faisant preuve d’une implication hors norme. « Aujourd’hui je fais beaucoup de choses très différentes dans l’entreprise. Je vais faire un bilan pour me recentrer et apporter davantage à mes équipes, en privilégiant certains domaines (peut-être le management). Je vais aussi encourager les membres de mon équipe à valoriser leur droit à la formation pour faire ce dont elles ont vraiment envie. Je mûris aussi le projet d’organiser une rencontre entre les femmes d’entreprises adaptées du Sud de la France ».

Brigitte Béchard, AIA, Trophée professionnalisation, 1ère exaeco

Entrée en intérim chez AIA en 2000, elle s’investit dans les RH. En 2008, l’entreprise, alors spécialisée dans le câblage automobile, se reconvertit pour pallier aux délocalisations et devient une blanchisserie industrielle. Grâce à Brigitte Béchard, AIA parvient à réinternaliser les fonctions RH. Le souci de bien faire et d’optimiser les parcours des salariés, en particulier via la formation, a considérablement aidé les salariés à monter en compétences. Bien qu’habitant à plus de 90 km d’AIA, Brigitte Béchard, très attachée à l’entreprise et à ses salariés, a préféré continuer à effectuer ses allers-retours plutôt que changer d’emploi.

Sabine PAKIRIVAVA, APF 21, 1ère Trophée innovation

Sabine a intégré APF 21 en tant qu’opératrice d’assemblage puis sur le secteur tertiaire.

Son engagement et sa ténacité la conduisent très vite un poste de commerciale junior. Non préparée à ces fonctions, elle s’adapte aisément aux exigences du poste. Grâce à sa fougue et à son culot sans égal, elle participe à des négociations d’envergure avec des interlocuteurs majeurs… et décroche un marché capital pour son entreprise. Elle démontre aujourd’hui la même aisance avec d’autres clients du CAC 40. En 24 mois, Sabine est passée du statut d’ouvrière à celui de responsable commerciale, balayant tous les clichés que l’on pourrait avoir sur le handicap, le sexe ou la couleur de peau.

Nathalie Coleou, Gestform, 2e Trophée innovation

Entrée à Gestform en 2001, elle prend en charge une équipe de 15 personnes avec succès. En 2007, elle devient adjointe au directeur du site de Bordeaux et s’investit dans la mise en place de nouveaux contrats, plus particulièrement celui de l’airbus A380. Ses capacités à trouver les solutions adéquates la propulsent responsable du service méthodes et amélioration continue. Elle prépare désormais un master Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle en formation continue. « Je suis très honorée par ce trophée et fière pour mon entreprise… cela a encore plus de valeur du fait que c’est une entreprise adaptée. Le handicap ne doit pas être un frein, encore moins pour les femmes, qui ont un rôle à jouer dans l’évolution des mentalités».

Vassanthy Ramatchandirane, ANRH 93, Prix BNP Paribas

Originaire de Pondichéry, en Inde, elle est entrée à l’ANRH en 2005 comme agent d’entretien après Arrivée en France, son handicap lui bloquait l’accès à un emploi mieux qualifié. Elle s’est formée en continu et a intégré le service travaillant pour l’INA pour la conservation du patrimoine cinématographique. Elle assure maintenant avec succès l’assistance de 1er niveau et seconde le chef d’équipe, en particulier dans le reporting informatique au client. « Je remercie mes encadrants qui m’ont permis de me former et de monter en grade. J’ai traversé des moments difficiles à mon arrivée en France il y a 30 ans, et la formation m’a offert beaucoup de possibilités. Ça valait vraiment le coup de faire tous ces efforts. J’envisage de retourner en Inde pour transmettre ce que j’ai appris et aider les femmes à faire évoluer les mentalités dans ce pays où leur situation reste très dure ».

Amandine et Julie Dumetz, Atelier Malecot, Coup de Cœur Handiréseau

Amandine rejoint l’atelier Malecot en 2010 sur l’activité espaces verts. Elle s’intègre dans une équipe entièrement masculine où sa résistance physique, son dynamisme et sa combativité lui permettent de s’imposer. Sa réussite profite à sa sœur jumelle qui est embauchée suite à stage convaincant. Peu formées aux espaces verts, elles doivent tout apprendre. Elles obtiennent leur permis de conduire voitures et remorques mais également le permis motos. Par leur courage et leur professionnalisme, elles se font remarquer par nos clients et continuent volontiers à se former.