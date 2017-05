Traumatisés crâniens : L’AFTC du Rhône fête ses 30 ans

Posted in:

L’Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés (AFTC) fêtera ses 30 ans d’existence le samedi 20 Mai!

Cette association aide et accompagne les victimes de traumatismes crâniens et cérébro-lésions, ainsi que leurs familles. Des permanences sont ainsi assurées pour accueillir ceux qui souhaitent avoir des informations les 1er et 3ème vendredis de chaque mois au 13 rue Fonlupt, Lyon 8è.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.aftc-rhone.com/

Contact :

Mail : aftc.rhone@traumacranien.org

Tél. 04 72 71 40 81

Adresse : AFTC du Rhône – BP 6105 – 69466 Lyon Cedex 06.