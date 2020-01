Transports en commun 2010

Ce salon professionnel européen du transport public et des modes de déplacement durables, organisé par le GIE Objectif transport public GART-UTP, a lieu tous les deux ans à Paris. Il se tiendra du 8 au 10 juin 2010. Le salon Transports Publics est le rendez-vous de tous les acteurs œuvrant pour la promotion du transport public et de la mobilité durable en France et en Europe.

Avec neuf mille participants et plus de deux cent vingt exposants issus de toutes les filières du secteur des transports publics urbains, interurbains et régionaux (ferroviaire, bus et car, vélo, etc.), le salon est la vitrine des meilleurs savoir-faire, innovations et politiques de transport. Les industriels et leurs sous-traitants, les opérateurs, les autorités organisatrices et les élus de France et d’Europe sont présents à ce rendez-vous qui favorise les opportunités d’affaires. Pour les élus et les responsables des déplacements dans les territoires européens (agglomérations, régions…), le salon est, par la confrontation des expériences et le partage des bonnes pratiques, le lieu d’une culture européenne des transports. Seul rendez-vous européen valorisant tous les modes de transport public, le salon est l’occasion de faire le point sur les dernières innovations matérielles, techniques et de gestion mises en œuvre aux quatre coins de l’Europe