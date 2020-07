Transport et handicap en Seine-Saint-Denis : Une nouvelle carte

Améthyste + : Une nouvelle carte de transport pour les publics fragiles et les personnes en situation de handicap en Seine-Saint-Denis

Pour faciliter la vie quotidienne des publics les plus fragiles, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis mettra en place, à partir de l’été prochain, la carte « Améthyste + ». Celle-ci permettra aux personnes âgées ou handicapées de plus de 60 ans bénéficiaires de la carte Améthyste de voyager gratuitement sur le réseau de transports en commun francilien et de Seine-Saint-Denis, à raison de 120 déplacements par an. Ainsi, les personnes en situation de handicap devraient pouvoir accéder plus facilement aux transports de Seine-Saint-Denis.

« Alors que le forfait Améthyste proposé par Île-de-France Mobilités concerne aujourd’hui 53 000 personnes en Seine-Saint-Denis, l’analyse de la consommation effective des transports au sein du département montre qu’en 2018, 24% des bénéficiaires ont réalisé moins de 20 trajets par trimestre, et 16% de 20 à 39 trajets seulement, précisent les membres du département. Partant des besoins réels, le Département de Seine-Saint-Denis va donc proposer en 2020 aux personnes éligibles au forfait Améthyste une nouvelle offre qui garantit la gratuité pour les 120 premiers trajets réalisés dans l’année, soit l’équivalent de 10 déplacements par mois. Cette offre permettra aux bénéficiaires de s’affranchir du paiement du forfait Améthyste, soit 48 euros par an (le Département prenant déjà en charge jusqu’à 90% du coût réel), tout en continuant à pouvoir se déplacer selon leurs pratiques ».



La carte « Améthyste + » sera accessible aux personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap, résidant en Seine-Saint-Denis, et sur conditions de ressources. Les bénéficiaires peuvent demander dès maintenant leur carte auprès des CCAS (Centres communaux d’action sociale), de la DPAPH (Direction de la population âgée et des personnes handicapées) à Bobigny ou en téléchargeant un formulaire sur le site du Département. Les personnes déjà titulaires du forfait Améthyste pourront de leur côté demander la bascule vers « Améthyste + » au moment de l’envoi du courrier les invitant au renouvellement.



En 2020, cette aide annuelle à la mobilité sera directement versée sur le compte bancaire de chaque bénéficiaire, pour leur permettre d’acheter leurs titres de transports. Par la suite, le Département devrait s’appuyer sur la carte nominative « Liberté + », actuellement en phase d’expérimentation par Île-de-France Mobilités, et qui permettra aux usagers de bénéficier des 10 déplacements gratuits chaque mois, la facture étant ensuite envoyée au Département.

Plus d’infos sur : https://seinesaintdenis.fr/Amethyste.html