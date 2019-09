Transformation du CREPS de Wattignies en campus de l’excellence sportive

Bernard Laporte a annoncé que le CREPS de Wattignies avait vocation à devenir un campus territorial de l’excellence sportive. Cette décision intervient à l’issue d’une concertation avec l’ensemble des acteurs que le secrétaire d’Etat chargé des Sports a qualifiée d’exemplaire. Bernard Laporte a souligné que la transformation du CREPS s’inscrivait au coeur de la réforme du sport de haut niveau. Mais le sport, c’est aussi, un outil au service de la santé, des handicaps ou des jeunes en difficulté sociale.

Dans le cadre de cette nouvelle réforme, le campus devra prioritairement :

– renforcer le haut niveau : dans le cadre des nouveaux parcours d’excellence sportive, le CREPS pourra accueillir de nouveaux pôles « France », l’escrime et le hockey sur gazon voire le volley-ball en plus des 2 pôles « France » déjà existant et des sept pôles « espoirs » (soit 139 sportifs) ;

– amener des compétences nouvelles à la pointe du progrès dans trois domaines : le coaching, la recherche et le médical ;

– dégager les moyens financiers à la hauteur des ambitions de cette réforme et moderniser les infrastructures de l’établissement

Par ailleurs, le « sport pour tous », joue pour le ministère chargé des sports, un véritable rôle économique et social. En effet, le sport, c’est la création de nombreux emplois. Bernard Laporte salue à ce titre les excellents résultats du Centre de Formation des Apprentis de Wattignies. Le sport, c’est aussi, un outil au service de la santé, des handicaps ou des jeunes en difficulté sociale.

Bernard Laporte a salué lors de cette visite, Valérie Létard, pour l’apport financier apporté qui servira dès à présent à pérenniser 150 emplois STAPS au profit du handisport ou du sport adapté. Le secrétaire d’Etat chargé des sports, conscient qu’il y a beaucoup de réformes actuellement au sein des ministères félicite les CREPS pour leurs implications.

(Source : Secrétariat d’Etat chargé des sports)