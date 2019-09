Tram de Toulouse : des associations dénoncent un manque d’accessibilité

Les associations membres du collectif inter associatif handicaps 31 (CIAH 31) déplorent une mauvaise accessibilité du tramway de Toulouse. Selon elles, les lacunes horizontales (distance entre le nez et la rame) sont proches de la limite maximale règlementaire de 50 mm aux portes doubles et largement supérieures à la norme aux portes simples (78 mm en moyenne).

Des études d’accidentologie, réalisées par des laboratoires et organismes officiels (Laboratoire National d’Essai, INRETS), ont démontré que la dangerosité augmente pour les personnes à mobilité réduite avec l’augmentation de la lacune au-delà de 20 mm.

D’autres villes ont mis en place des dispositifs techniques pour réduire au maximum cette lacune : c’est notamment le cas de Nantes, Bordeaux, Montpellier, Lyon Grenoble, etc.

En raison des délais de recours, trois associations membres du collectif associatif (ADIM, ANPEA et le GIHP Midi-Pyrénées) ont dû, sans attendre le terme des discussions en cours, déposer le 25 janvier 2011 devant le tribunal administratif une requête en annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2010 portant mise en exploitation commerciale de la ligne E de tramway de Toulouse-Blagnac. « Toutes les associations membres de notre collectif associatif approuvent et soutiennent cette action en justice, explique le CIAH 31. Nous voulons croire à la compréhension des difficultés de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap par Tisseo (marque commerciale du réseau de transports en commun de Toulouse et sa région) et les élus, et à leur attention pour l’intégrité de personnes déjà vulnérables ou fragilisées.»