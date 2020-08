Traitement des maladies de la vision : Un nouvel appel à projets

L’UNADEV et AVIESAN lancent un nouvel appel à projets 2020-2021 sur le thème du traitement des maladies de la vision

Financer des recherches scientifiques pour améliorer le traitement des maladies de la vision » : Telle est la raison d’être de l’appel à projets lancé par l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) et soutenu par l’UNADEV. À travers son Institut thématique en neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie, AVIESAN regroupe la recherche française menée dans le champ du système nerveux. En investissant dans ces projets, l’UNADEV cherche à mieux connaître les mécanismes qui conduisent à la cécité, à les prévenir et à les combattre.

Pour AVIESAN, la compréhension de l’organisation et du fonctionnement normal et pathologique du système visuel, tout au long de la vie, constitue un enjeu sociétal important. Ainsi, voici les thématiques choisies pour cet appel à projets 2020-2021 :

– Fonctionnement (aspects moléculaires, cellulaires tissulaires) du système visuel

– Traitement de l’information visuelle de la rétine jusqu’au cerveau

– Développement normal et pathologique, plasticité du système visuel

– Mécanismes impliqués dans les pathologies visuelles

– Recherche clinique

– Approches régénératrices, compensatrices et thérapeutiques innovantes.

Cet appel à projet pour améliorer le traitement des maladies de la vision est ouvert à toutes les équipes de recherche des organismes membres ou membres associés d’AVIESAN. D’une durée de 12 à 36 mois, ces projets débuteront au cours du premier semestre de l’année 2021 pour les lauréats 2020 et au plus tard au second semestre de l’année 2021 pour les lauréats 2021.

C’est dans le cadre de son action de financement de la recherche médicale que l’UNADEV s’est rapprochée de l’Alliance pour les sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN) pour la création d’une procédure d’attribution de subventions. Grâce à ce partenariat, l’UNADEV peut soutenir les équipes les plus performantes travaillant sur les causes fondamentales de la déficience visuelle, mais aussi sur les traitements de demain.

En s’engageant aux côtés d’AVIESAN, l’UNADEV a fait le choix de l’excellence et de la cohérence avec sa politique d’aide aux personnes en situation de handicap visuel. AVIESAN est devenue le garant de ses appels à projets en leur apportant une légitimité et une neutralité absolue.

Pour connaître toutes les informations pour participer à l’appel à projets 2020-20201 :https://itneuro.aviesan.fr/ index.php?pagendx=1626&p=1804

Le dossier complet doit être envoyé par courrier électronique à l’adresse suivante : deficience-visuelle.daf@ inserm.fr

Date limite de soumission du dossier : 3 septembre 2020 minuit, heure de Paris.

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. Depuis 90 ans, l’association s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions: Accompagner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur insertion sociale et professionnelle ; Sensibiliser et informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes. Plus d’infos sur : www.unadev.com

AVIESAN rassemble les grands acteurs en sciences de la vie et de la santé en France. Elle est née de la volonté d’accroître les performances de la recherche française, en favorisant sa cohérence, sa créativité et son excellence. Cette mission appelle une coordination scientifique des grandes thématiques de recherche, transversales à tous les organismes, et une coordination opérationnelle des projets, des ressources et des moyens. AVIESAN réunit 9 membres fondateurs (Inserm, CNRS, CEA, INRIA, CPU, CHRU, IRD, Institut Pasteur) et des membres associés. Sur le plan opérationnel, AVIESAN est organisé en 9 instituts thématiques multiorganismes (ITMO) qui assurent l’animation des communautés scientifiques et portent des missions d’expertise. L’Inserm assure la présidence de AVIESAN depuis sa création. Plus d’infos sur : aviesan.fr