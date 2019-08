Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances : 4ème édition du 15 mars au 1er avril

Vous voulez changer de vie et ouvrir votre propre restaurant ? Vous avez envie d’en savoir plus sur les métiers de l’informatique ? Vous êtes à la recherche d’un contrat en alternance dans les transports ou la vente ? Vous voulez créer votre propre entreprise artisanale ? Toutes les réponses sont à bord de ce Train-Expo exceptionnel qui, fort de son succès et de ses résultats concrets depuis 4 ans, va à nouveau à la rencontre de tous les publics, en renforçant cette année ses moyens et son dispositif de communication. La 4ème édition du Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances aura lieu du 15 mars au 1er avril dans 11 villes-étapes.

Diplômés ou non, déjà en poste ou à la recherche d’un emploi, avec un projet de reconversion ou de formation, voire même de création de son activité, en pleine réflexion d’orientation ou simplement à la recherche d’informations, tous ceux qui souhaitent donner un nouvel élan à leur vie et à leur avenir professionnels sont les bienvenus : le Train est accessible à tous, et à bord les valeurs de l’Emploi et de l’Egalité des Chances sont défendues sans distinction sur des critères d’âge, d’origine, de sexe ou encore de situation personnelle.

A noter que cette 4ème édition est à nouveau soutenue par l’Acsé, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances.

A bord : tout pour améliorer son train de vie professionnel !

AFPA, APCMA, CIRFA – Défense Nationale, Conseil National des Missions Locales, IRCEM, La Poste, Monster, Orange, Pôle Emploi, La Restauration et SNCF se sont regroupés pour recevoir, évaluer, orienter, conseiller ou encore coacher les visiteurs.

Avec à bord :

des conseils pour s’orienter, se former ou définir son parcours de formation, mais aussi pour se préparer à un entretien, apprendre à faire sa lettre de motivation ou son CV… Certains partenaires proposeront également des simulations d’entretiens d’embauches en face-à-face.

des informations sur les dispositifs d’alternance, les formations, les démarches pour créer son activité indépendante, ainsi que sur des métiers parfois méconnus, notamment dans les domaines des services à la personne, de l’artisanat, du transport, du bâtiment, de la vente, de l’informatique, de la logistique, de la banque ou encore de l’hôtellerie-restauration…

des offres d’emplois, aussi bien nationales que régionales, pour des débutants comme des personnes plus expérimentées. Avec par exemple des offres de : vendeur, informaticien pour les services financiers, technicien d’intervention ligne, conseiller clients par téléphone, manager en boutique, carreleur-mosaïste, staffeur-stucateur, retraiteur de déchets ferreux et non ferreux, maréchal-ferrant, fleuriste, prothésiste dentaire, imprimeur, technicien de gestion (régulation ravitaillement), chef de patrouille, militaire technicien de l’air, agent restauration, officier marinier, réceptionniste, commis de cuisine, femme de chambre, directeur d’hôtel, gérant de restaurant militaire, chef de cuisine, veilleur de nuit, opérateur de maintenance du matériel ferroviaire, commercial à bord des trains, mainteneur du réseau ferré, assistant maternel, assistant de vie dépendance…

des offres de formation, des contrats en alternance ou en apprentissage, avec par exemple des offres de : facteur, conseiller financier, commercial entreprises, ingénieur gestionnaire de paie, vendeur spécialisé en magasin, traiteur ou organisateur de réceptions, conseiller service client à distance, assistant de vie aux familles, agent de fabrication industrielle, conducteur d’installations et de machines automatisées, maçon ou électricien d’équipement, informaticien, tailleur de pierre, esthéticienne, fabricant d’orthèses, facteur d’orgues, fabricant de vitraux…

www.train-emploi.fr : la 1ère étape du Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances, pour s’informer ou postuler !

A 3 semaines du départ du Train, le site web www.train-emploi.fr est en ligne et permet à chacun de se renseigner sur l’opération et ses modalités pratiques, de préparer sa venue en gare, et de découvrir les offres d’emploi, de formations ou d’alternance proposées par les partenaires. Deux possibilités ensuite : s’inscrire à un entretien à bord du Train ou postuler en ligne.

Le Train est également libre d’accès sans rendez-vous préalable, le jour de sa présence dans chaque ville-étape.

De nombreux ateliers thématiques sont aussi à disposition sur le site et permettent de bénéficier de conseils concrets et pratiques sur les thématiques suivantes : « formation professionnelle », « services à la personne », « coaching/accompagnement », « préparer son job dating », « alternance », « diversité et handicap », « mobilité géographique », « les métiers au féminin », « les jeunes et l’emploi ».