Trail APF France Handicap : Une course solidaire ouverte à tous

Ecouter article Ecouter article





Le trail APF France Handicap aura lieu du 4 au 6 juin prochains sur tout le territoire dans le but de soutenir et de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin prochains, APF France Handicap organise la deuxième édition de la course solidaire Run & Trail. Après une première édition qui s’est déroulée en Isère en 2020, c’est cette-fois ci sur tout le territoire national qu’aura lieu l’épreuve.

Vous pourrez participer que vous soyez seul ou en équipe et expérimenté ou non dans le domaine du sport. Le défi peut être réalisé en courant, en marchant ou en joëlette. Les entreprises, associations ou encore les écoles peuvent s’inscrire en équipes. Le trail APF France Handicap est ouvert à tous, et pour s’adapter à chaque pratique, cinq challenges sont proposés aux participants :

Personnalisé : 1 à 10 km

Classique : de 10 à 15 km

Maxi : de 15 à 20 km

Ultra : plus de 20 km

À noter que si vous ne voulez ou ne pouvez pas courir vous avez la possibilité de simplement faire un don à l’association.

Un geste solidaire avant tout

Participer au trail APF France Handicap c’est également réaliser un geste de solidarité car les frais d’inscription, d’un montant libre, seront intégralement reversés à l’association. Les dons collectés permettront à cette dernière de financer des actions de proximité pour les personnes en situation de handicap et leurs familles.

L’organisateur de l’événement, APF France Handicap, agit au quotidien sur tout le territoire pour lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap, à travers de nombreuses initiatives : visites à domiciles, groupes de paroles, soutien juridique, accompagnement vers l’emploi, ateliers culturels et loisirs ainsi que la lutte contre les discriminations.

Portant des valeurs humanistes et sociales, APF France Handicap compte 85 000 acteurs et près de 15 000 salariés.

Pour s’inscrire au Trail : https://www.runandtrail-apf-francehandicap.org/

Site d’APF France Handicap : https://www.apf-francehandicap.org/

Tom Vignals