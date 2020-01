Toxicomanie : une campagne pour sensibiliser les familles

« Contre les drogues, chacun peut agir » affirme la nouvelle campagne de lutte contre l’usage stupéfiants, qui a été lancée le 13 décembre. Elle vise à sensibiliser et à informer les familles et l’entourage des jeunes usagers de drogues pour les inciter à intervenir préventivement auprès des jeunes de la famille « en cas de consommation, à engager le dialogue avec leur enfant, sans dramatisation ni banalisation, et à demander une aide extérieure si c’est nécessaire ».

Trois spots télé vont être diffusés pendant les prochaines semaines. La campagne sera également menée en presse écrite. Une brochure Cannabis, les risques expliqués aux parents va être diffusée à 100 000 exemplaires.

La campagne, menée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), et le ministère de la Santé, renvoie systématiquement sur le site www.drogues-info-service.fr et la ligne 0 800 23 13 13.

En savoir plus : www.inpes.sante.fr