Toute l’équipe d’Handirect vous souhaite une bonne année !

Toute l’équipe d’Handirect vous souhaite une très bonne année 2020 !

Tout au long de cette nouvelle année, nous continuerons à vous proposer chaque jour de nouvelles informations sur tout ce qui touche au handicap, aux aidants, à la santé, à l’emploi… et à tout ce qui fait votre quotidien.

Dès ce mois de janvier, découvrez le nouveau magazine Handirect dédié au thème « Accès aux soins et handicap : Il y a urgence », et en exclusivité un second dossier consacré au thème “Grandes écoles et handicap”.

En mars-avril, dossier spécial emploi avec un gros plan sur l’actualité politique du début d’année, et notamment un événement majeur qui se déroulera à Lyon en mars 2020 : “L’Université du Réseau des référents handicap”.

En mai-juin, notre dossier le plus attendu : « Tourisme et loisirs accessibles ».

En juillet-août, dossier spécial « Parentalité et handicap », ainsi qu’un gros plan sur les Jeux paralympiques d’été 2020.

En septembre-octobre, un dossier consacré à “Vos droits”, notamment sur le plan de la fiscalité, l’argent et les aides sociales.

En novembre-décembre, dossier spécial emploi et SEEPH 2020.

Un grand merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt !