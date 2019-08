Tout savoir sur l’emploi des personnes handicapées en Rhône-Alpes

L’Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées en Rhône-Alpes vient de publier son tableau de bord 2015, qui rescence, sous formes de tableaux, de nombreuses statistiques et les principaux indicateurs du handicap et de l’insertion professionnelle au sein de la région Rhône-Alpes.

Parmi les thèmes abordés : la démographie ; la population handicapée ; l’emploi ; la demande d’emploi ; l’orientation, la formation et la préparation à l’emploi ; l’accompagnement et l’accès à l’emploi ; et le maintien dans l’emploi.

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site : www.handiplace.org .