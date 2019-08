Tout savoir sur le RSA

Le RSA, le Revenu de Solidarité Active, entre en vigueur le 1er juin 2009. Il vise à encourager le travail, à faciliter le retour à l’emploi et à réduire le nombre de travailleurs pauvres. Il garantit que tout retour au travail donne lieu à une augmentation de revenus et que toute hausse des revenus du travail se traduit par un accroissement des ressources de la famille. Le RSA complète les revenus d’un foyer lorsqu’ils sont inférieurs à un certain seuil.

Dominique Grandguillot présente en seize fiches tout ce qu’il faut savoir sur ce régime du revenu de Solidarité active : ses objectifs, sa mise en œuvre, les actions d’insertions des partenaires concernés, son fonctionnement, son mode de calcul, son financement, les droits et devoirs des bénéficiaires, les contrôles, les recours…

Dominique Grandguillot, bénéficie de plusieurs années d’expériences dans la formation supérieure et professionnelle. Il intervient en tant qu’enseignant, et membre du jury d’examens. Il est auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine juridique.

Le Revenu de Solidarité Active par Dominique Grandguillot, Lextenso éditions, 48 pages, 4 euros