Le 4 décembre, les agents de la gare de Paris Est proposent « Gare de l’Est : tous mobiles ». A l’occasion de cette opération, clients handicapés et représentants d’associations pourront découvrir leur savoir-faire, leur contribution à la réalisation du service Accès plus et les équipements de leur gare.

A travers un parcours client, une discussion avec les agents à chaque étape et un échange à bord d’un train, vous êtes invité(e) à venir constater l’engagement concret de la SNCF en termes de mobilité.