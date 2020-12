"Tous Intouchables ?" : après le film, le manifeste

Listen to this article Listen to this article

Intitulé “Tous Intouchables ?” (Bayard), ce texte est signé de Philippe Pozzo di Borgo, dont l’histoire a inspiré le film, Jean Vanier, fondateur de la première communauté de l’Arche qui oeuvre depuis 50 ans en faveur des personnes souffrant de handicap mental, et Laurent de Cherisey, directeur général de l’association Simon de Cyrène qui développe des lieux de vie communautaires entre personnes handicapées et personnes valides.

“C’est un livre sur le vivre ensemble dans lequel nous voulons montrer que dans cette société où il est trop souvent question de performance, et où lorsqu’on est fragile, on sort du jeu, les personnes fragiles nous révèlent au contraire le sens profond de la vie en nous invitant à la relation gratuite”, résume Laurent de Cherisey.

“C’est un projet de société. C’est dans cette relation que naît le socle de la conscience et qu’on ose créer, construire. Nous disons en somme : n’aies pas peur de la fragilité! Ose entrer en relation avec moi”, ajoute-t-il.

Le manifeste sera envoyé à de nombreuses personnalités de la société civile et politique parmi lesquelles François Hollande (PS) élu dimanche président de la République.

Il sera présenté officiellement mercredi 16 mai à l’occasion d’une journée baptisée “Intouchables, Fiction ou réalité ?”, au Conseil économique, social et environnemental à Paris.

Participeront à cette journée quelque 150 membres des communautés de l’Arche et de Simon de Cyrène qui témoigneront de leur expérience, avec la participation de Philippe Pozzo di Borgo, Abdel – qui fut son aide-soignant algérien venu d’une cité parisienne pauvre – et Omar Sy, César 2012 du meilleur acteur pour son rôle dans le film d’Eric Toledano et Olivier Nakache, “qui viendra donner un cours de danse”, a annoncé M. de Cherisey.

“Intouchables” est basé sur l’histoire de M. Pozzo di Borgo, riche tétraplégique (François Cluzet dans le film) dont la vie est transformée lorsqu’il embauche comme aide à domicile un jeune noir des banlieues (Omar Sy).

Vendu dans près de 50 pays, il a enregistré près de 20 millions d’entrées en France et remporté un succès exceptionnel en Europe – notamment en Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Italie. Prix du public et Prix spécial de la critique au 16e festival COLCOA du film français à Hollywood, Il sortira le 25 mai en Amérique du Nord.

(AFP)

Photo : © Gaumont Distribution