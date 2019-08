Jusqu’au 13 janvier, les participants devront composer leur équipe de 4 ou 5 étudiants avec au minimum un(e) étudiant(e) en situation de handicap désigné(e) comme leader. Après la validation des candidatures, les équipes auront jusqu’au 3 mars pour faire preuve de créativité et de talent pour traduire en vidéo de 2 à 3 minutes maximum les initiatives et actions de leur école ou université en matière de handicap. Chaque vidéo devra être déposée sur le site dédié: www.toushanscene.fr.

Dans le cadre de l’anniversaire de ses 20 ans, l’association Tremplin – Études, Handicap, Entreprises entend donner du sens aux initiatives prises par les établissements de l’enseignement supérieur en faveur du handicap via la réalisation de mini-films. En créant, sur tout le territoire national, son challenge vidéo baptisé «Tous HanScène», Tremplin laisse carte blanche à ces jeunes, et leur permet de faire briller leur talent. Ce challenge, qui a été lancé le 6 décembre lors de la Cérémonie d’anniversaire de l’association, sera ponctué par la soirée des Trophées début avril. Du 6 décembre au 13 janvier, les participants devront composer leur équipe de 4 ou 5 étudiants avec au minimum un(e) étudiant(e) en situation de handicap désigné(e) comme leader. Après la validation des candidatures, les équipes auront jusqu’au 3 mars pour faire preuve de créativité et de talent pour traduire en vidéo de 2 à 3 minutes maximum les initiatives et actions de leur école ou université en matière de handicap. Chaque vidéo devra être déposée sur le site dédié: www.toushanscene.fr Pour « propager » toutes ces initiatives, du 3 au 24 mars, les vidéos déposées seront alors accessibles et soumises en ligne aux votes des internautes sur ce même site. Là aussi, les étudiants ont carte blanche pour générer le buzz sur Facebook, Twitter, Dailymotion, Youtube…, obtenir un maximum de suffrages et remporter le « Prix du Public » !

Trois autres prix seront attribués par le Jury du Challenge Tremplin lors de la soirée des Trophées « Tous HanScène » qui se tiendra début avril à Paris. À l’heure où les communications sur le thème du handicap se multiplient, l’association Tremplin-Études, Handicap, Entreprises veut avec «Tous Paris, le 10 décembre 2012 HanScène », faire réagir les jeunes, handicapés ou non, et sensibiliser un large public. À contrepied des idées reçues, le challenge permet aux étudiants de s’investir en mettant en avant les vraies initiatives de leur établissement de formation avec une vision désinhibée du sujet, et en les faisant connaître à tous.