Jamais la société n’a autant cherché à fuir la fragilité, et jamais elle n’en a autant produit. Plus les impératifs de performances sont forts, plus les failles de la société se révèlent en chacun de nous.

Les auteurs de cet ouvrage ont croisé leurs témoignages, leurs diagnostics, leurs expériences intimes de la fragilité.

Qu’ils abordent les questions de la maladie, du handicap, du travail, de la pauvreté ou de la jeunesse en difficulté, ils rappellent chaque fois la nécessité de changer notre regard. Sans complaisance ni angélisme, cet ouvrage invite à accueillir la fragilité dans ce qu’elle recèle de richesse, de fécondité. C’est un pari de société, à relever au niveau collectif mais aussi individuel. Un pari lucide et porteur d’espérance. Tous fragiles, tous humains,

sous la direction d’Erik Pillet, Albin Michel, 14 euros