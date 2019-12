Tournoi maghrébin des nations de goal-ball début juin à Zéralda

L’Algérie accueille le tournoi maghrébin des nations de goal-ball les 1er et 2 juin à Zéralda (Alger), avec la participation de la Tunisie, de la Libye et du Maroc. L’organisation de ce tournoi du grand Maghreb s’inscrit dans le cadre de la relance des activités de l’Union maghrébine des fédérations handisports (UMH), présidée actuellement par la Tunisie. Cette rencontre a également pour but de redynamiser les activités de l’union et de donner aux athlètes un cadre pour se côtoyer d’avantage et affûter leurs armes, notamment en prévision des échéances internationales.

Pour l’équipe nationale algérienne conduite pour le duo Mohamed Bentahrat et Abdelkader Khédim, l’objectif de ce tournoi maghrébin est de préparer l’équipe au prochain championnat d’Afrique des nations (décembre en Egypte), qualificatif au mondial de Goal-Ball (Sheffield 2010). “Ce sera la première compétition internationale pour notre sélection, depuis le tournoi de Manchester de l’année dernière. Le tournoi de Zéralda sera également une reprise de contact avec les joueurs, et une occasion de tester quelques nouveaux éléments afin de les intégrer dans l’équipe”, a indiqué à l’APS l’entraîneur national Bentahrat. Pour disputer ce tournoi, l’équipe nationale a effectué un seul stage de quelques jours à Alger, avant de retrouver la compétition avec sa participation au tournoi, prévu en poule unique.

Une vingtaine de stagiares

“Le but essentiel du tournoi est surtout de tester la forme actuelle du groupe, en soumettant les joueurs à plusieurs matchs afin de tester le degré de leur préparation, la cohésion, et aussi la forme physique des joueurs susceptibles de représenter l’Algérie au prochain championnat d’Afrique qualificatif au mondial”, a expliqué M. Bentahrat. Le tournoi maghrébin d’Alger a été précédé d’un stage international niveau A d’arbitrage de trois jours et qui a regroupé une vingtaine de stagiaires pour des cours théoriques, tenus avant le début du tournoi. Encadré par l’expert de l’International Blind Sports Association (IBSA), l’Anglais Mc Guire, le stage regroupe seize candidats (16 Algériens, deux Tunisiens, deux Marocains et un libyen).

Tout se passe bien

“C’est un stage qui vient renforcer les regroupements nationaux qu’on a organisé pour nos arbitres. On voulait que nos arbitres passent à une étape de haut niveau et tester leur progression en présence d’un expert étranger qui évaluera après les trois jours de stages les arbitres avant de les noter”, a indiqué M. Boutiba Saad, arbitre international niveau “2” et membre fédéral. Selon les stagiaires présents, leeur participation leur sera très bénéfique, surtout qu’il est supervisé par un représentant de l’IBSA, et malgré le contraignant problème de langue, l’anglais étant la seule langue utilisée dans l’arbitrage dans les tournoi internationaux et les compétitions mondiales officielles. Pour les stagiaires, ”tout se passe bien”, hormis quelques problèmes liés ”à la langue anglaise”.