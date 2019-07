Tournoi des VI Nations: “Un Club, Un Autiste” à l’honneur

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), l’Unapei et la Fédération Française de Rugby (FFR) avec le soutien du Secrétariat d’Etat chargé des Sports agissent pour développer l’intégration des enfants autistes dans les clubs de rugby.

« Un Club, Un Autiste » a pour but de favoriser l’insertion sociale de jeunes autistes par la pratique d’une activité sportive, en les intégrant dans des clubs ordinaires. Cette initiative vise, notamment, à contribuer à leur épanouissement et au développement de leurs capacités. Depuis 5 ans, les trois partenaires de cette opération ont développé ces intégrations. Objectif en 2009, en accroître encore le nombre. Un vaste appel à candidature a été lancé auprès de l’ensemble des écoles de rugby de France leur proposant d’accueillir, avec l’aide d’équipes éducatives spécialisées, des enfants de 6 à 20 ans.

A ce jour, une soixantaine d’intégrations sont en cours ou ont été réalisées.

« Un club, un autiste » est un outil d’éducation sociale pour ces jeunes et constitue aussi une action de sensibilisation à l’acceptation de la différence. En 2009, la FFR confirme son soutien à cette opération lors du match « France – Pays de Galles », comptant pour le « Tournoi des VI Nations », qui aura lieu le 27 février prochain, au Stade de France. A cette occasion, une haie d’honneur, composée d’enfants autistes accompagnés de leurs parents et d’éducateurs, encadrera l’arrivée des joueurs sur le terrain.

De plus, un coup d’envoi symbolique sera donné par un enfant autiste accompagné par Thomas Lièvremont, ancien joueur international et frère de l’actuel entraîneur du XV de France.

Cette opération est parrainée par Fabien Galthié et Thomas Castaignède.

Rappel: L’autisme est un handicap qui altère le développement normal de la communication, comme les interactions sociales en général. Il se manifeste durant les trois premières années de la vie. C’est un trouble envahissant du développement qui affecte près de 10 personnes sur 10 000 avec des manifestations qui varient considérablement d’un enfant à l’autre. En France, la situation demeure préoccupante car il existe peu de structures adaptées aux personnes autistes et leur intégration scolaire reste marginale. Ce type d’initiative apporte aux enfants autistes des bienfaits thérapeutiques et sociaux reconnus par les professionnels du secteur et les parents.