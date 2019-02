Tournoi des 6 nations, vivez le à fond grâce à Handicap Zéro

Tournoi des 6 nations c’est pour tous les supporters

Le Tournoi des 6 Nations 2019 se déroulera cette année du 1er février au 16 mars. Durant ce dernier test, grandeur nature, avant la prochaine Coupe du Monde, la Fédération Française de Rugby et HandiCaPZéro s’engagent à faire partager la compétition aux supporters aveugles et malvoyants en leur offrant un dispositif spécial. Objectifs : garantir l’accès aux informations et vibrer en supportant l’équipe de France !

le guide du Tournoi des 6 Nations

A découvrir : un tournoi ouvert ou tout vert ?, le calendrier des matchs, les équipes en lice, un retour sur l’édition 2018, une rétrospective sur les 20 ans du Tournoi des 6 Nations…

L’édition est proposée gratuitement en braille, en caractères agrandis et en audio.

la rubrique web « en direct du Tournoi des 6 Nations » actualités et résultats à consulter sur handicapzero.org, des contenus sélectionnés et 100 % accessibilisés en provenance du site ffr.fr des rencontres audiodécrites.

France/Pays de Galles (01.02.19) et France/Écosse (23.02.19) au Stade de France seront disponibles en audio- description sur France 2. C’est également une audiodescription live au Stade de France assurée par Jean-Paul Cazeneuve et Karl Levillain pour 20 supporters aveugles ou malvoyants qui assisteront à ces rencontres.

le guide :

commandez ou consultez en ligne le guide du Tournoi (braille, audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (rubrique sport/Tournoi des 6 Nations/guide du Tournoi des 6 Nations) ou au 0800.39.39.51 (appel et service gratuits).

Rubrique en ligne

sur handicapzero.org, rubrique « en direct du Tournoi des 6 Nations » (rubrique sport/Tournoi des 6 Nations/en direct du Tournoi des 6 Nations)

En pratique :

– Lancement aujourd’hui, avec la Fédération Française de Rugby, du dispositif accessible pour les supporters aveugles et malvoyants durant le Tournoi (du 1er février au 16 mars) :

– un guide complet en braille, audio et caractères agrandis,

– des actu en ligne sur handicapzero.org pour chaque journée du Tournoi,

– une audiodescription au Stade de France des matchs du XV de France contre Le pays de Galles et l’Écosse

à propos de HandiCaPZéro

HandiCaPZéro (créée en 1987) facilite l’autonomie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes.

En partenariat avec des entreprises et des collectivités, l’association propose gratuitement des dispositifs accessibles : éditions adaptées (braille, caractères agrandis, audio), web… dans les domaines de l’information, la santé, la conso, la beauté, l’assurance, le sport, les loisirs… handicapzero.org