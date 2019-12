Tournoi de futsal handi-valide le 28 avril

L’Association des Couleurs organise la 2è édition du Festival soccer tour, tournoi de futsal handi-valide à Paris au Stade Pierre de Coubertin.

Au programme de cette journée : tournoi avec 12 équipes composées de joueurs valides et de joueurs handicapés (en situation debout). Diverses animations sur le terrain, ouvertes au public auront lieu. Ainsi, les YAMAKASI, spécialistes de l’art du dépla-cement, présenteront en avant première leur nouveau spectacle “NOS MASQUES” et la Cie FOLA PERCUSSION donnera une ambiance rythmée au festival.

Un MATCH DE GALA sera organisé avec des joueurs professionnels et des personnalités comme Steeve ELANA, le parrain Brahem AIACHE et Abkari SAITOULI, duo de danseur handi-valide ayant participé à “La France a un Incroyable Talent” sur M6 et Cécile HERNANDEZ-CERVELLON, journaliste et chroniqueuse au Figaro.

À noter enfin qu’un village associatif avec des associations et des ateliers axés sur le handicap, le sport et la culture (peinture, art du déplacement, percussion, LSF…) sera également installé.

Adresse : 82 Avenue Georges Lafont – 75016 Paris (Métro 9 : Porte St Cloud)