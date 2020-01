Tournesol élargit sa tranche d’âge jusqu’à 20 ans

Scolariser et faire progresser des élèves atteints de troubles cognitifsou mentaux, grâce à une pédagogie adaptée à leur handicap, c’est le défide Tournesol. Cet établissement scolaire privé situé à Paris XVème estouvert depuis un an. L’âge limite d’accueil, jusqu’alors fixé à 16 ans, sera,à partir de la rentrée prochaine prolongé à 20 ans. Objectif : permettre unaccompagnement vers le milieu professionnel.

L’établissement scolaire Tournesol, à caractère associatif et agréé par l’Éducation nationale, propose à des jeunes (11-16 ans et 16-20 ans à partir de la rentrée 2012) un modèle d’enseignement « expérimental » avec une approche « innovante ». Sa pédagogie à plein temps est basée sur la diversification des apprentissages : fondamentaux le matin, ateliers pédagogiques l’après-midi (approche concrète des mathématiques à travers la cuisine, expression orale et corporelle par le théâtre, confiance en soi et confiance en l’autre grâce à l’escalade…). Le cursus de chaque élève intègre à la fois un projet pédagogique et un projet professionnel à plus ou moins long terme. Les élèves de Tournesol présentent des difficultés d’apprentissage liées à une inhibition, une déficience intellectuelle ou à des causes d’origine psychologique. Ils sont capables d’échanges verbaux et acceptent une vie sociale en petit groupe. Centrée sur l’accompagnement et le soutien des apprentissages, cette nouvelle offre est une alternative pour des élèves préférant une structure protégée, avec des classes à petits effectifs (10 élèves par session) et une prise en charge pédagogique « stimulante individualisée ».

L’association Tournesol regroupe une équipe pluridisciplinaire de professionnels bénévoles (pédagogues, pédo-psychiatres, psychologues) pour l’élaboration du projet et une équipe pédagogique salariée dédiée à l’enseignement. À noter que les frais de scolarité sont à la charge des parents, avec une aide possible de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).