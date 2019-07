Tourisme: Madrid, festive et culturelle

À deux heures d’avion de Paris, Madrid est la promesse d’un week-end dépaysant et enchanteur. Notamment lors de la période de Noël, lorsque la capitale espagnole se pare de mille feux. Que ce soit en famille ou en amoureux, vous profiterez pleinement de votre escapade au cœur d’une ville parfaitement accessible.

Madrid, c’est tout d’abord un musée à ciel ouvert. Et, même si vous disposez d’un long week-end, entre le décollage et l’atterrissage à Barajas il vous faudra faire des choix. À noter, l’aéroport est parfaitement adapté à tous types de handicaps. Assistance personnalisée, accès de plain-pied, portes automatiques, sanitaires aménagés, ascenseur ou dispositifs de guidage, vous n’aurez aucun problème. Vous y trouverez également un bureau de l’office de tourisme. Ce dernier met d’ailleurs à disposition un Guide du Tourisme Accessible ainsi qu’un Guide de l’Hébergement Accessible, élaborés conjointement par la municipalité, l’association Predif (la plateforme espagnole qui représente au niveau national les personnes handicapées physiques) et les différents organismes du secteur touristique. Bien pratique !

Pour aller en ville, la station de métro dispose d’ascenseurs et la compagnie Eurotaxi propose des véhicules adaptés sans aucun coût additionnel. Une fois à destination, on ne saurait trop vous conseiller d’aller au Prado, étape incontournable de la découverte culturelle de la capitale. Emblème de la ville qui abrite l’une des plus belles et des plus grandes collections du Vieux Continent, le bâtiment conçu par Jean de Villanueva en 1786 est à lui seul une œuvre d’art. Il faudrait des heures pour profiter pleinement de l’une des plus grandes pinacothèques du monde, mais les plus pressés se concentreront sur les salles de peinture espagnoles et notamment celles du Greco, de Velázquez et de Goya. En tout cas, toutes les salles du musée sont accessibles en fauteuil avec des ascenseurs réservés et des rampes d’accès. Et si l’entrée principale est surélevée, vous pourrez emprunter l’entrée de la Puerta de los Jerónimos ou celle de la Puerta de Velázquez. En descendant le Paseo del Arte depuis la sublime fontaine de Cibeles, où les succès footballistiques du Real Madrid et de l’équipe nationale sont fêtés. On pourra également s’arrêter au Centro de Arte Reina Sofia pour admirer le Guernica de Picasso et pour la peinture moderne, ou au Thyssen, dernier angle du « triangle de l’art » (pour lequel on peut acheter un billet groupé) – c’est un excellent complément au Prado pour la peinture classique. Dans les deux musées, parfaitement accessibles en fauteuil, des vidéos proposent des visites guidées en langage des signes.

Visiter Madrid, c’est également l’occasion de se plonger dans l’histoire, toujours vivace, de l’une des plus anciennes dynasties européennes en allant visiter le Palais Royal (Palacio Real), qui possède évidemment un accès pour personnes handicapées. Si la première famille du pays n’y habite plus, l’édifice néoclassique accueille encore certaines visites officielles. L’éclat de ses pierres blanches et le quadrilatère parfait formé par ses façades font la fierté des Madrilènes. Des œuvres de Rubens, du Caravage, de Goya, de Velázquez, du Greco, une vaste collection de tapisseries flamandes et espagnoles, des sculptures, horloges habillent les pièces intérieures. Un palais dans toute sa splendeur !

Une architecture grandiose

Si Madrid est une artiste, c’est également une ville où il fait bon flâner pour se délecter d’une architecture grandiose. On ne manquera pas de passer par la Puerta del Sol, cœur de la ville et du pays, puisque c’est le kilomètre zéro du réseau routier espagnol. Si à Noël on y trouve généralement un grand sapin illuminé, pour trouver le plus grand marché de Noël de la capitale, on prendra la direction de la toute proche Plaza Mayor, charismatique quadrilatère où l’on appréciera de boire un café sous les arcades. D’architecture autrichienne, c’est l’une des zones les plus fréquentées et appréciées de la capitale. Successivement, marché du temps de la domination arabe, puis au XVIIe siècle cadre de réjouissances de la royauté, mais également celui des autodafés et des exécutions publiques de l’Inquisition, la place est chargée d’histoire(s). D’autres marchés de Noël proposent gastronomie et déco, comme celui de la plaza de España, spécialisé dans l’artisanat, de Santa Cruz, moins traditionnel ou de Santo Domingo, à côté de Gran Via, bien pratique pour trouver de quoi décorer son sapin.

Enfin, il ne faudra pas oublier d’aller se promener dans le splendide parc du Retiro. Pour s’y rendre, on peut utiliser sans problème le réseau de transport en commun. En effet, 60% du réseau de métro (le plus touristique évidemment) dispose de moyens d’accès, de communication et de sécurité pour les personnes handicapées, dans les stations ou à bord des wagons. La liste des stations et lignes concernées est disponible sur le site de l’office de tourisme. Quant aux bus, la totalité du réseau EMT est adaptée. Une fois au Retiro, donc, on appréciera de flâner autour de son imposant réseau d’étangs, de canaux et de fontaines. Masseuses, diseuses de bonne aventure, jongleurs, illusionnistes et sportifs en tout genre en ont fait leur sanctuaire et ne manquent pas de divertir la galerie, lors de la promenade dominicale notamment. Pour finir, il ne faut pas oublier que le Retiro abrite également des salles d’exposition et galeries d’art dans chacun de ses « palaces » : Palacio de Cristal, Casa de Vacas et Casón del Retiro. Ces expositions, souvent gratuites, constitueront un joli atout à votre promenade relax à travers le principal poumon du centre de Madrid.

Enfin, une escapade madrilène ne sera jamais complète sans s’initier à l’art de tapear. Car dans la capitale ibérique, il ne faudra pas oublier de vivre à l’espagnole. Et le meilleur moyen d’aller au contact des gens est de se laisser porter des grandes terrasses aux petits bars plus confidentiels pour se laisser griser par les plaisirs de la table. Goûter à la gastronomie ibérique sera l’un des piliers d’un week-end réussi. Elevée au rang de religion, tapear consiste à passer d’un bar à un autre au cours d’une même soirée, répétant toujours le même rituel de commander un verre et de déguster quelques tapas. En résumé, un sport national très agréable ! Pour finir son week-end en beauté.

Plus d’infos: www.petitfute.com