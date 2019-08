Tourisme : « L’objectif est qu’il n’y ai plus de label »

Cette année le label « Tourisme et Handicap » fête ses 10 ans. Cette marque de qualité de l’État français a été créée par le ministère chargé du Tourisme. Le label identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs ou de culture, pour les personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences. Annette Masson est présidente de l’association Tourisme et Handicaps, chargée d’assurer la coordination nationale du dispositif. Elle fait le bilan et évoque le nouveau label « Destination pour Tous », actuellement en expérimentation.

Quel bilan peut faire du label « Tourisme et Handicap » ?

Le label et l’association ont permis de faire évoluer les mentalités. Auparavant, les professionnels du tourisme ne se positionnaient pas du tout par rapport aux personnes handicapés. Aujourd’hui, environ 4600 sites sont labélisés « Tourisme et Handicap ». Certaines régions sont plus impliquées que d’autres comme le Centre ou la région Languedoc-Roussillon. Seule la Corse ne contient aucune structure labélisée.

Seulement une petite partie des sites sont labellisées pour tous les handicaps : moteur, visuel, mental, et auditif. Comment expliquez-vous ce constat ?

En effet, 20 % des sites labellisées le sont pour les quatre familles de handicap. Cependant, ce le pourcentage a augmenté de 3 % l’année dernière. Il faut bien comprendre que notre démarche est avant tout pédagogique. L’idée est que les professionnels du tourisme s’ouvrent au monde du handicap à travers l’une de ces quatre familles pour ensuite devenir accessible aux autres. D’autre part, demander aux sites touristiques d’être accessibles à tous les handicaps en une seule fois est trop onéreux.

Quel retour avez-vous des professionnels du tourisme labélisés ?

Une étude publiée en 2009 (1), montre que plus de ¾ des professionnels du tourisme labellisés témoigne d’un bon niveau de satisfaction à l’égard du label « Tourisme et Handicap ». Pour les majorités des sites labellisés, l’attribution du label n’a pas entrainé de surcout. D’autre part, l’étude a permis de mettre en avant que les professionnels du tourisme qui craignaient la réaction des touristes valides face au label sont finalement rassurés.

Le label « Destination pour Tous » est actuellement en projet. Pouvez-vous nous présenter ses grandes lignes ?

Suite à l’étude menée en 2009, deux grandes attentes sont apparue. Tout d’abord, les professionnels du tourisme labellisé « tourisme et handicap » voulaient se mettre réseau. Ensuite, les personnes handicapées souhaitaient bénéficier d’une vision globale sur les sites touristiques accessibles, les activités adaptées, etc. en fonction des territoires. L’idée de ce nouveau label est que la personne en situation de handicap se dise : « Je pars sept jours dans cette zone, que puis-je faire ? ». Cette vision générale du tourisme accessible n’implique pas seulement les sites touristiques mais également les transports, et les services de la vie quotidienne (commerces, soins,…).

Comment se déroule l’expérimentation ?

Un appel à candidature a été lancé. 21 territoires se sont porté candidats. Nous en avons sélectionné six : Angers, Balaruc les Bains, Bordeaux, Canal du midi (Pays Cathare), Parc Régional du Morvan, St Gilles Croix de Vie. La Commission nationale du label a choisi les dossiers les plus probants. Aujourd’hui, une analyse est en cours dans ses territoires pour recenser ce qui est acquis. Le rapport sera rendu en juin. Si tout se passe pour le mieux, le label sera lancé cette année.

Pour finir, comment se situe la France en matière de tourisme accessible ?

Je pense que la France se situe dans une moyenne. Mais une moyenne plutôt négative. Il faut dire que nous sommes partis de très loin : c’est un vieux pays avec beaucoup de sites anciens et le travail sur l’accessibilité était considérable. Les architectes étaient plus dans le concept du beau que de l’accessible.

Les pays du nord comme la Norvège, la Suède et le Danemark ont une mentalité différente en matière de conception du bâti et sont beaucoup plus en avance. En Norvège, la plupart des sites sont accessibles est il n’existe pas de label. C’est notre objectif : qu’un jour, il n’y ai plus besoin de label.

(1) Étude réalisé par Atout France à la demande du Secrétariat d’État au Tourisme.

Légende : « En matière d’accessibilité des lieux touristiques, la France se situe dans une moyenne. Mais une moyenne plutôt négative », souligne Annette Masson, présidente de l’association Tourisme et Handicap.

Les pratiques des touristes en situation de handicap

Selon l’étude publiée par Atout France en 2009, l’autonomie de déplacement apparaît comme un autre facteur essentiel pour le départ. Les départs sont moins fréquents pour les personnes qui doivent être accompagnées en raison de leur handicap : plus des 2/3 d’entre elles partent une fois par an seulement, voire moins souvent.

L’accès est un enjeu majeur. Sa prise en compte est une nécessité et une voie de progrès pour satisfaire la demande. La voiture reste le mode de transport le plus utilisé (50 %), suivi du train (20 %).

Le fait de vivre seul constitue souvent un frein au départ car l’organisation du voyage et le déplacement lui-même sont, alors, plus complexes.

Les personnes en situation de handicap ont des comportements spécifiques en matière de consommation touristique. Lorsqu’elles ont les moyens financiers de partir, leur fréquence de départ est élevée. On note que les déficients visuels et auditifs partent plus régulièrement que les déficients moteurs.

Les destinations choisies par les personnes en situation de handicap sont variées, éloignées du domicile et les séjours sont plus longs. Plus des deux tiers des séjours s’effectuent en France, hors de la région de résidence.

Le bord de mer représente la première destination choisie par 43 % des partants. Les autres séjours se répartissent, à parts égales, entre les destinations de montagne, rurales et urbaines.