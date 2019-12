Tourisme et handicap: réunion d’information des professionnels du tourisme

Dans le cadre de la démarche de labellisation « Tourisme et handicap », le Comité Départemental du Tourisme organise une réunion d’information à destination de l’ensemble des prestataires touristiques concernés. Lundi 6 avril à 14h à Dompierre-Les-Ormes à la Galerie Européenne de la Forêt et du Bois.

A cette occasion, Madame Dominique RABET du cabinet D.R.Consultant Tourisme et Secrétaire Générale de l’Association nationale Tourisme et Handicaps, présentera le label « Tourisme et Handicap » et le contexte de la Loi du 11 février 2005. En fin d’après-midi, vous sera dévoilé le premier guide Tourisme et Handicap en Saône-et-Loire, édité grâce au soutien financier de la Délégation Régionale au Tourisme. Cette brochure valorise les prestations et équipements adaptés en Bourgogne du Sud.