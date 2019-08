Tourisme et Handicap : deux journées d’information

Ces journées organisées par l’association Tourisme et Handicaps, en partenariat avec plusieurs structures (1), vise à constituer une véritable opportunité pour les personnes handicapées comme pour le grand public, de découvrir les efforts mis en place par les professionnels du tourisme en termes d’installations pour un accueil et un confort optimal. Cinquante deux Comités Départementaux se sont déjà mobilisés pour participer aux journées nationales Tourisme et Handicap. En 2008 le nombre de site labélisés a augmenté de 24 % (2589 en 2007 et 3205 en 2008).

Le Label Tourisme et Handicap, c’est quoi ?

Seul moyen d’identification fiable, le label Tourisme et handicap a été créé à l’initiative du Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme en mai 2001. Il apport la garantie d’un accueil adapté et répond à la demande des personnes handicapées qui veulent pourvoir choisir leurs vacances, se cultiver, se distraire, partir seules, en famille ou entre amis, où elles le souhaitent.

(1) le Ministère de la Culture et de la communication, L’agence nationale des Chèque Vacances, la FNCDT (Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme) et le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France.