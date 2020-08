Tourisme et handicap dans les Hauts-de-France : Entre nature et culture

Tourisme et handicap dans les Hauts-de-France : Entre richesses naturelles et culturelles

Que vous soyez adeptes de musées et de monuments historiques, ou de balades en plein air et de rencontres avec la faune et la flore, vous trouverez certainement votre bonheur dans la région Hauts-de-France. Pour concilier tourisme et handicap dans les Hauts-de-France, voici une petite sélection d’activités accessibles que vous pouvez compléter à l’aide du site : www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap.

La Maison de Marie-Jeanne

Dans ce grand musée de 600m2 accessible avec tout type de handicap, vous découvrirez les nombreux souvenirs collectionnés pendant 50 ans par Marie-Jeanne Delville, couturière et costumière. Les différents objets qu’elle a rassemblés sont ainsi répartis dans sept espaces distincts : « Le Hall Stevenson », en référence au célèbre écrivain écossais passionné de voyages ; « Le Tissu » ; « Le soin du linge » ; « Mode et Art Déco » ; « Les jouets » ; « La musique » ; « Et Demain ? ».

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

39 Rue du Général De Gaulle

02240 ALAINCOURT

www.la-maison-de-marie-jeanne.fr

Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie

« Transmettre aux jeunes générations l’histoire de la Résistance et de la Déportation de Picardie » / tel est l’objectif de ce musée inauguré en 1986. Il vous aidera à mieux comprendre la période allant de l’arrivée d’Hitler au pouvoir jusqu’à l’intervention du maréchal Pétain le 17 juin 1940. Le musée comprend un grand espace ouvert d’exposition avec vitrines et supports de présentation situé au Rez-de-chaussée, une salle d’exposition sur le thème des camps de concentration au niveau -1 avec accès par élévateur répondant aux normes d’accessibilité, une salle d’exposition temporaire et de projection ainsi qu’une médiathèque et un centre documentaire.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental.

5 place Carnégie

02700 TERGNIER

www.mrdp-picardie.com

Ferme découverte Le Camélus

Un lieu accessible à tous qui ravira tous les amoureux de la nature et des animaux. Petits et grands pourront approcher une centaine d’animaux d’environ quarante espèces différentes et répartis sur une surface de 7,5 hectares : wallaby, émeus, buffles, daims, rennes, lapins, nandous, autruches, yacks, ânes, chameaux…

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

211 Route d’Uxem

59254 GHYVELDE

https://le-camelus.fr



Musée départemental Matisse

Ce musée particulièrement bien agencé pour le confort de tous vous propose de découvrir le parcours du célèbre artiste Matisse à travers son histoire et un grand nombre de ses œuvres, agrémentées par des tableaux de plusieurs de ses confrères. À noter, la grande qualité d’aménagement architectural et muséologique, (ascenseur, accès, sanitaires, mobilier de repos) d’outils d’aide à la médiation (audio-guides, petits journaux d’exposition, cartels, textes d’information, borne multimédias) et d’outils spécifiques (2 fauteuils roulants, chaises pliantes, poussettes disponibles à l’accueil, table à langer pour enfant). Visites en LSF proposées sur tablette. Un accueil de qualité à destination du public en situation de handicap mais aussi auprès de tous les visiteurs (femmes enceintes, personnes âgées, personnes avec enfants…). L’entrée du musée est gratuite pour les personnes handicapées sur présentation de la carte d’invalidité.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental.

Palais Fébelon

59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

www.museematisse.lenord.fr

Base de Loisirs du Plan d’eau du Canada

Sur cette immense base de loisirs de 45 hectares, vous pourrez pratiquer de nombreuses activité de plein, avec notamment une promenade de 3km autour du plan d’eau sur des cheminements praticables, et une plage aménagée et surveillée en juillet et août). L’association Beauvais Rando-Loisirs met à disposition des joëlettes, fourches à pédaliers, tandems et handibike. Les personnes en situation de handicap peuvent profiter d’aménagements spécifiques sur la plage (4 tiralos et hippocampe). Un revêtement spécifique (tapiroul) permet un accès facile à la baignade. En plus de ces activités, des aires de jeux pour enfants (dont 3 installations pour enfants déficients moteurs) ont été installés, ainsi que des espaces de pique-niques.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, auditif.

147 rue de la Mie au Roy

60155 BEAUVAIS

www.beauvais.fr

Maison de la Pierre et carrière souterraine Parrain

Un site naturel impressionnant où vous pourrez observer des pierres sous toutes leurs formes mais aussi parcourir les souterrains de la carrière Parrain, animés par des jeux de sons et lumières et une scénographie. C’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les différents métiers de la pierre. Un espace d’exposition en visite libre et un point boutique viennent compléter la visite.

Hauts-de-France Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental

22 rue Jean Jaurès

60740 SAINT-MAXIMIN

Pas-de-Calais (62)

http://maisondelapierre-oise.fr

La Tour de l’Horloge de Guînes

La Tour de l’Horloge de Guînes est à la fois un monument et musée original qui permet de découvrir l’Histoire locale, notamment celle des Vikings, de manière ludique. Les enfants comme les adultes peuvent toucher, sentir, lire l’Histoire, se costumer, jouer aux jeux d’antan et même voguer à bord d’un drakkar ! Ainsi les enfants peuvent jouer pendant que les adultes consultent les expositions.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental.

Rue du Château

62340 GUINES

www.tour-horloge-guines.com

La plage de Cayeux sur Mer

Sur cette immense plage paradisiaque, et totalement accessible, vous pourrez contempler le paysage, vous balader sur le plus long chemin de planches d’Europe, ou profiter des 400 cabines de plage installées. Vous pourrez également pratiquer l’une des nombreuses activités sportives proposées : kite surf, paddle, ou encore baignade avec des tiralos mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite. Il est également possible de randonner à partir de la Pointe du Hourdel, lieu de départ de toutes les randonnées à pied, et y observer les phoques de la Baie de Somme.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

138 rue du Maréchal Foch – Mairie

80410 CAYEUX-SUR-MER

www.cayeux-sur-mer.fr

Maison de Jules Verne

Cette maison-musée vous propose de découvrir les lieux dans lesquels Jules Verne a vécu en tant que locataire pendant 18 ans, de 1882 à 1900. Entre objets du quotidien et éléments fantastiques tirés de l’imaginaire du célèbre écrivain, vous partagerez pendant quelques instants l’intimité de l’auteur et vous imaginerez à ses côtés ou à ceux de ses personnages. Du jardin d’hiver au grenier, le musée reproduit l’atmosphère authentique d’un hôtel particulier avec son mobilier du XIXe siècle et représente un véritable lieu de mémoire avec plus de 700 objets et documents exposés.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental.

2 rue Charles Dubois

80000 AMIENS

www.amiens.fr

