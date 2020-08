Tourisme et handicap dans le Grand Est : Arts, nature et traditions

Tourisme et handicap dans le Grand Est : Notre sélection de sorties accessibles

Si la nature y est omniprésente, grâce à ses vastes forêts et ses innombrables étangs, la région Grand Est a également beaucoup à offrir en matière d’histoire, de vie culturelle, et de traditions actuelles ou anciennes. Voici une petite sélection d’activités accessibles pour concilier et tourisme et handicap dans le Grand Est. Vous pouvez compléter la liste à l’aide du site : www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap.

Sentier pédagogique des 4 mares

Accessible à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite, ce sentier pédagogique dédié au thème du crapaud sonneur – espèce menacé en France – permet de sa balader en pleine nature tout en s’informant sur la faune et la flore. Le parcours est parsemé d’aires de repos, d’agrès et de pupitres ludiques pour se cultiver. Vous pourrez également, tout au long du circuit, entendre ou croiser des crapauds sonneurs, étant donné que vous serez dans leur habitat naturel : mares, ornières ou flaques d’eau.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

Rue de droiteval

88260 ATTIGNY

Infos : Tél. +33 3 29 09 43 16

Mail : contact@vosgescotesudouest.fr

Maison du fromage – Vallée de Munster

Découvrez une à une toutes les étapes de la fabrication du Munster, célèbre fromage, ainsi que le savoureux terroir qui l’accompagne. Au programme, un parcours qui fait appel aux sens et aux sensations : films, expositions, ateliers pédagogiques, visite de l’étable, démonstration de la fabrication du Munster, dégustation… Avant ou après votre visite, vous pourrez vous restaurer à La Stub de la Fecht, restaurant de la Maison du Fromage, qui vous invite à partir à la découverte des spécialités fromagères de notre Vallée.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental.

23 Route de Munster

68140 GUNSBACH

www.maisondufromage-munster.com

FRAC – Fonds Régional d’Art Contemporain de Metz

Un immense musée accessible à toutes les familles de handicap. Vous y découvrirez l’art sous toutes ses formes : peintures, livres, photos, interprétation orales, œuvres signalétiques… Le FRAC propose des visites libres et accompagnées, ainsi que des ateliers pour les enfants. En parallèle, des visites adaptées sont régulièrement organisées pour les personnes qui le souhaitent : personnes à mobilité réduite, visites en LSF, publics aveugles et malvoyants, et public en situation de handicap mental.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

1 Rue des trinitaires

57000 METZ

www.fraclorraine.org

Musée de la bière Stenay

À travers une collection riche de 50 000 œuvres, le Musée de la bière de Stenay vous propose de découvrir l’histoire de la bière, sa fabrication, mais aussi toutes les traditions brassicoles qui l’entourent depuis son origine (-12 000 ans) jusqu’à nos jours. Le parcours didactique et ludique s’étend sur plus de 2 500 m² d’exposition. Il stimule aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe. La visite s’achève à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

Parking facile d’accès et réservé aux visiteurs handicapés, à proximité de la billetterie.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

17 rue du moulin

55700 STENAY

www.museedelabiere.com

Muséum-Aquarium de Nancy

Le Muséum- Aquarium de Nancy propose un vaste espace d’expositions permanentes et temporaires, avec de nombreuses espèces vivantes à observer inlassablement dans tous les recoins de l’établissement, mais aussi une galerie de zoologie qui comporte près de 600 spécimens d’histoire naturelle du monde entier répartis sur un espace de 400 m2.

Ascenseur à disposition. Toilettes accessibles. Fauteuil roulant disponible en prêt et sièges pliants installés dans l’établissement.

Grand Est Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif, mental.

34 rue Sainte-Catherine

54100 NANCY

www.museumaquariumdenancy.eu

Les étangs de Belval en Argonne

Situé dans la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne, cet espace naturel remarquable permet de se promener au contact de la nature et d’observer de nombreuses espèces d’animaux, oiseaux, fleurs, plantes et arbres. Les étangs de Belval en Argonne ont été classés Site N2000 et site RAMSAR. Ils sont aujourd’hui gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, qui organise régulièrement des animations sur le thème de la découverte de la nature.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental.

LPO Champagne-Ardenne Ferme des Grands Parts Der Nature

51290 OUTINES

https://champagne-ardenne.lpo.fr/

Musée de La Forêt de Renwez

Créé en 1988, le Musée de la Forêt s’étend sur une superficie de 11 hectares, dont 7 hectares en extérieur et 7 sales de muséographie en intérieur : faune et flore, théâtre de marionnettes, maquette de l’essartage, l’enrésinement, maquette des surfaces de forêt primaire à nos jours. Ainsi il retrace la vie et les métiers forestiers de nos ancêtres : leurs outils, leurs machines, leur quotidien. À noter que de nombreux jeux pédagogiques sont proposés aux enfants : jeux pour apprendre à reconnaître les arbres, reconnaître par le toucher, reconnaître par l’odeur ; construction de huttes de bûcherons, course d’orientation, chasse au trésor, jeux en bois.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental, visuel.

08150 RENWEZ

www.renwez.com/musee-de-la-foret-renwez/

Musée de la Métallurgie Ardennaise

Un musée original situé dans un cadre magnifique, au cœur du pays du fer et de la forêt. Vous pourrez y découvrir l’histoire du travail du fer, depuis les derniers siècles du Moyen-Âge, dans le département des Ardennes. Installé face aux célèbres rochers des Quatre Fils Aymon, le Musée de la Métallurgie Ardennaise présente d’une manière vivante et originale les différentes activités qui ont fait la force et la renommée de la métallurgie : films, animations audiovisuelles, iconographie commentée, maquettes interactives, audioguide, parcours sensoriel. Des machines, outils et produits fabriqués permettent d’entrer pleinement dans les boutiques, les usines et les ateliers, et d’imaginer les hommes, les femmes et les enfants de l’époque au travail. De nombreux thèmes liés à l’histoire politique et sociale de la région sont également abordés : la vie des ouvriers, le paternalisme, le syndicalisme, les luttes sociales, et l’implantation du socialisme grâce au communard Jean-Baptiste Clément.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental, visuel.

103 rue de la Vallée Communauté de Communes Meuse et Semoy

08120 BOGNY-SUR-MEUSE

www.musee-metallurgie-ardennes.fr

En photo : Des visites accessibles pour petites et grands sont proposées au Musée de la Forêt © Musée de la forêt de Renwez