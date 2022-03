Tourisme et Handicap 2022 : Journées dédiées durant tout le mois d’avril

Ecouter article Ecouter article

Pour leur nouvelle édition, les Journées Nationales Tourisme et Handicap (JNTH) 2022 auront lieu tout au long du mois d’avril avec au programme de nombreuses animations dédié au public en situation de handicap dans toute la France.

C’est un événement incontournable pour l’ensemble des acteurs du tourisme et pour tous les adeptes de découverte, de loisirs et de culture : les Journées Nationales Tourisme et Handicap 2022, auront lieu, pour cette 14e édition, tout au long du mois d’avril.

Plus de 150 structures inscrites aux Journées Tourisme et Handicap 2022

Concrètement, il s’agit de journées portes ouvertes dans les lieux touristiques et de loisirs qui se sont investis pour rendre leur site accessible. L’association Tourisme et Handicaps, organisatrice de l’événement, a d’ores et déjà annoncé que plus de 150 détenteurs de la marque d’État Tourisme et Handicap avaient confirmé leur participation. Parmi eux : des établissements proposant des hébergements, des activités sportives ou culturelles, des visites sensorielles ou historiques, des lieux de détente… Durant tout le mois d’avril, ceux-ci réserveront aux visiteurs en situation de handicap et à leurs proches un accueil personnalisé, des animations et des offres promotionnelles.

La garantie d’un accueil adapté au handicap

« Les Journées nationales Tourisme et Handicap (JNTH) 2022 concernent tous les professionnels du tourisme détenteurs de la Marque d’Etat Tourisme et Handicap, seule garantie d’un accueil adapté synonyme de sécurité et de fiabilité, qui répond à la demande des personnes en situation de handicap désirant choisir et vivre leurs loisirs, seules, en famille ou entre amis comme tout le monde et surtout avec tout le monde, commente ainsi l’association. Ces journées « Portes ouvertes » permettent de sensibiliser tous les publics aux actions conduites par les professionnels du tourisme en faveur de l’amélioration des cadres de vie ».

Des professionnels engagés en faveur de l’accessibilité

Elle rappelle par ailleurs que l’engagement des professionnels et acteurs du tourisme lors des Journées Nationales Tourisme et Handicap (JNTH) 2022 a une double signification :

– Pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap grâce à la réalisation d’aménagements spécifiques permettant l’accessibilité la plus autonome possible comme le stipule la loi de l’Egalité des Chances de 2005.

– Vouloir accueillir, en dépassant la notion de contrainte, pour offrir un accueil qui allie la qualité d’usage et le confort pour tous à l’engagement personnel en faveur des personnes handicapées et de leurs familles.

La liste des établissements participants, ainsi que les informations pratiques et le détail des portes ouvertes, est disponible sur le site de l’association : https://tourisme-handicaps.org/.

À noter que la marque d’État Tourisme et Handicap compte aujourd’hui 4200 prestataires adaptés, tous présentés sur le site de l’association, y compris ceux qui ne participent pas aux Journées Nationales Tourisme et Handicap 2022.