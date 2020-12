Listen to this article Listen to this article





Dans le cadre des 5e journées nationales Tourisme et Handicap, 12 sites morbihannais ouvrent leurs portes au public, ce week-end. Créé en 2001, le label national Tourisme et Handicap gagne du terrain dans le Morbihan. À ce jour, 28 établissements sont labellisés dans le département. Il s’agit principalement de gîtes ou de chambres d’hôte (20).

Mais des campings (Pont-Scorff) ou des sites historiques et culturels (Mégalithes de Locmariaquer) s’y mettent aussi. Les offices de tourisme sont invités à suivre l’exemple de Malestroit. La Grande plage de Carnac a même obtenu le label pour le handicap moteur.

“On récolte aujourd’hui le fruit d’un travail rigoureux. Dès le départ, nous avons souhaité ne pas banaliser ce label, qui, outre l’impératif éthique, permet à la fois d’apporter une nouvelle clientèle aux professionnels et de relever la qualité générale des hébergements et des services”, souligne Monique Danio, conseillère régionale et présidente de la commission Tourisme et Handicap.

Programme complet sur www.morbihan.com