Tourisme bienveillant : Découvrez la région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes : Faire du tourisme bienveillant une priorité

L’accès aux vacances pour tous est un enjeu sociétal important pour la région. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme travaille pleinement auprès des acteurs touristiques pour développer et valoriser une offre touristique accessible et bienveillante pour tous les publics. « Ecrire ensemble un manifeste pour un tourisme bienveillant, qui agit en pleine conscience de son impact et de sa responsabilité face aux enjeux sociétaux, environnementaux, climatologique et économique » tels sont les objectifs pour la région.

La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette de destinations avec la ville de Lyon, les lacs de montagne ou volcaniques, les Alpes, et le Toit du Monde, l’Ardèche et la Drôme évocatrice de Provence, l’Auvergne et ses volcans.

Malgré l’accessibilité parfois compliquée des territoires de montagne, il existe des initiatives innovantes pour rendre cette montagne accessible à tous. Découvrez au fil des pages leur engagement auprès des clientèles à besoins spécifiques.

Envie de montagne ? Le parc national de la Vanoise accompagne vos projets de séjours

Le parc national de la Vanoise et ses agents confirment leur politique d’accueil et d’animation au profit des personnes en situation de handicap. En partenariat avec AGATE, Agence alpine des territoires, APF France Handicap de Savoie, le comité handisport de Savoie et grâce à du mécénat, le parc a lancé début 2019 un appel à projets afin de mieux répondre aux demandes des groupes, associations, établissement ou familles de personnes en situation de handicap souhaitant organiser un séjour sur son territoire. L’objectif étant pour les groupes de personnes en situation de handicap de proposer au parc leurs idées de sorties ou séjours sur la période d’été (juin à septembre). Le parc s’engage en retour à apporter son soutien, son savoir-faire pour l’organisation du projet et à accompagner les groupes sur les sentiers et dans les refuges tout au long du séjour. Cette initiative innovante permet ainsi de répondre au plus des demandes de ce type de public qui vient chaque année sur le territoire du parc.

Exemples de séjours accompagnés : Journée en refuge pour des groupes d’adultes polyhandicapés, avec ateliers sensoriels et ludiques.

Camps en Vanoise en refuge 3 jours, 5 jeunes de 15/16 ans en situation de handicap mental. Randonnée au départ du refuge adaptée en fonction du terrain et des rencontres.

Contact :

Parc national de la Vanoise : Tel : 04 79 20 51 53

Vallée de la Tarentaise : sandrine.berthillot@vanoise-parcnational.fr

Vallée de la Maurienne : ingrid.chapel@vanoise-parcnational.fr

www.vanoise-parcnational.fr

Les balades confort de la Savoie : un concept innovant en milieu de montagne

Dans un département aussi touristique que la Savoie et pour de simples promeneurs, il est capital de proposer et donc de développer une offre de promenade diversifiée attractive et très confortable, notamment en montagne… Sur des bases précises et qualitatives, le Conseil départemental développe depuis quelques années via l’Agence Alpine des territoires ce concept attractif et particulièrement innovant en montagne… Cette offre nouvelle, image par ailleurs parfaitement la démarche qualité, axée sur le confort d’usage qui est développée en réseau et en transversalité en Savoie.

30 Promenades confort ont ainsi été référencées pour offrir des moments de détente et répondre aux besoins des personnes d’un âge avancé, des familles avec poussette, du promeneur du dimanche, de la personne blessée ou fatigable et autres personnes à mobilité réduite accompagnées…

Cette offre s’est développée autour d’un cahier des charges précis sous l’appellation “promenade confort” : distances courtes, parcours attractifs et surtout “roulants”. Ils offrent très peu de dénivelé, sont plus larges que la moyenne et sont aménagés pour faire des pauses régulières.

Retrouvez tous les itinéraires Promenade confort sur le site de Savoie Mont-Blanc Tourisme :

www.savoie-mont-blanc.com

Le tourisme bienveillant entre eaux vives et grands lacs

Avec ses quatre grands lacs alpin (Lac Léman, lac du Bourget, Lac d’Annecy et le lac d’Aiguebelette) et les lacs volcaniques d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pour les sites de baignade hors littoral. On peut ainsi s’adonner en toute sécurité à la voile ou à la baignade dans des eaux de grande qualité. Plusieurs plages ont été aménagées dans la région pour l’accessibilité notamment moteur : Lac Chambon, Lac de Lavalette, la Tour d’Auvergne, La plage les Mottets entre le Bourget-du-lac et Aix-les-Bains ou la plage de Saint-Jorioz au lac d’Annecy labellisée Pavillon bleu. Les offices de tourisme du Lac d’Annecy et d’Aix-les-Bains labellisés Tourisme & Handicap ont référencé les différentes activités et hébergements accessibles pour organiser votre séjour en toute tranquillité.

Contacts :

Voiles et bateaux : Cercle de voile de Sevrier – Tél : 04 50 52 40 04 – www.cvsevrier.fr

Office de tourisme du lac d’Annecy : Tél : 04 50 45 00 33 – www.lac-annecy.com

Office de tourisme d’Aix -les-Bains Riviera des Alpes : Tél : 04 79 88 68 00 www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Où loger ?

Les gites de l’ancienne scierie – 74230 Clefs (Les)

Tel : 04 50 32 70 88 – http://gite.anciennescierie.monsite-orange.fr

4 gites situés au cœur du village des Clefs entre le lac d’Annecy et les stations de La Clusaz et du Grand Bornand. Le gite Le Frêne pouvant accueillir 6 personnes est labellisé Tourisme & Handicap pour les handicaps auditif, mental et moteur. Partenariat avec l’association Live (Loisirs Identiques et Vacances Ensemble) qui propose des loisirs adaptés de pleine nature et met en réseau avec des prestataires de la vallée. http://www.live-loisirs-nature-adaptes.fr/

Le gite des Lacs – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu

Tel : 04 79 36 92 83 – http://gitedeslacssavoie.free.fr

Tout près d’une ferme bio produisant du lait et à 10 minutes des bords du Lac du Bourget ce gite a été conçu pour un maximum de bien-être. Il est labellisé tourisme & handicap pour les handicaps moteur, mental, visuel et auditif.

Hôtel La Croix de Savoie**** – 74300 Arâches-la-Frasse

Tel : 04 50 90 00 26 – www.lacroixdesavoie.fr

Hôtel-spa bioclimatique disposant de 3 chambres adaptées avec vue panoramique sur la Chaîne des Aravis. Labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps, il possède également un restaurant gastronomique. Ouvert toute l’année.

Des séjours pour les jeunes à la montagne

Plusieurs offres de séjours colonies de vacances ou classes de découverte sont proposées dans la région pour permettre aux plus jeunes en situation de handicap de découvrir ou redécouvrir les joies et les sensations de la Montagne et surtout de vivre pleinement son séjour en intégration totale avec d’autres enfants.

Les séjours de vacances dans les centres ANAE

Depuis plus de 20 ans, l’Anaé organise des colonies de vacances et des classes découvertes sur ses 2 villages vacances de Savoie (Pralognan La Vanoise et Saint-Sorlin-d’Arves).

Agréés par le Ministère National de la Jeunesse et des Sports ainsi que par l’Education Nationale, les villages vacances sont donc des destinations idéales pour l’accueil, l’épanouissement et l’apprentissage de jeunes enfants.

Convaincus de l’importance de la tolérance, du respect d’autrui et de la mixité des publics notamment entre personnes valides et personnes handicapées, les centres accueillent des colonies de vacances, des classes vertes et classes de neige intégrant des enfants en situation de handicap. Du recrutement des animateurs aux choix des activités, en passant par l’organisation et le suivi des séjours adaptés, tout est mis en œuvre pour assurer de passer des vacances inoubliables.

Contact : ANAE – Tel : 06 07 19 88 24 – https://www.anae.asso.fr

Activités conçues, développées et accompagnées par les professionnels Anaé :

Ski assis, vélo de descente Cimgo, side-car, baignade en mer, voile adaptée, parapente, chiens de traîneaux, parachute ascensionnel, karting, jet ski, …

Temps Jeunes : une intégration totale des enfants

Organisateurs de séjours de vacances pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans, l’Association Temps Jeunes accueille depuis plus de 20 ans des enfants en situation de handicap afin qu’ils puissent vivre leurs vacances avec et comme les autres. Cet accueil qui se veut non spécialisé nécessite cependant un travail de préparation avec la famille et l’équipe d’animation. Les choix de séjours se font en fonction des possibilités de l’enfant et des contraintes du séjour. Un renforcement de l’équipe d’encadrement est parfois nécessaire selon les besoins de l’enfant.

Idées séjours :

Ski ou Snow à Valloire (Savoie) 6/17 ans (Handicap mental )

Irréductibles Gaulois à Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme) – 6/12 ans (Handicap mental et moteur)

Petits Montagnards à Notre-Dame-du-Pré (Savoie) – 4/7 ans (Handicap mental + moteur)

Contact : Temps Jeunes – Tel : 04 72 661 661 – www.temps-jeunes.com

Val Thorens : un état d’esprit d’attitude et d’altitude

La station de Val Thorens s’est engagée depuis quelques années à mettre tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap et notamment les jeunes d’accéder à un maximum d’activités malgré la configuration en pente de la station et des sols enneigés de novembre à mai (méga-tyrolienne, piste de luge, vol en paramoteur..). Des ambiances chaleureuses, une nature époustouflante sans barrière, ni frontière, ici se rejoignent ceux qui veulent et savent que hauteur rime avec couleurs et plaisirs !

Télécharger le guide de Val Thorens pour tous sur : www.valthorens.com

Contact :

Office de Tourisme de Val Thorens : Tel : 04 79 00 08 08 – www.valthorens.com

Cours de ski enfants en Langue des Signes Française : Ski Cool – Tel : 04 79 00 04 92

https://www.ski-cool.com

Centre de vacances UCPA Val Thorens – 73440 Saint-Martin-de-Belleville

Tel : 04 79 00 01 39

www.ucpa.com/destination/village-sportif/val-thorens

L’accueil en gîte d’enfants à Lo Bec

Clara et Gilles Sardin se proposent d’accueillir les enfants durant toutes les vacances scolaires (automne, hiver, printemps, été) et les week-ends. La capacité d’accueil du gîte d’enfants est de 6 enfants de 6 à 17 ans, répartis par tranche d’âge selon le thème du séjour. Diplômés BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs) et BEATEP (Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse – Spécialité : Activités Sociales et Vie Locale leur objectif est de faire se rencontrer et vivre ensemble, durant le temps des vacances scolaires, tous les enfants, en situation de handicap ou non. Leurs expériences antérieures d’animation auprès d’enfants ayant des handicaps moteurs ou sensoriels et d’enfants en milieu hospitalier (Instituts Médico-Educatifs, Centre de Pédiatrie et de Rééducation, INJA) les ont amenés à réfléchir et à renouveler leur démarche pédagogique. Tout en restant une structure non spécialisée et dans le but de compléter leurs connaissances et garantir un meilleur accueil des enfants, ils ont été formés à la Langue des Signes Française.

Contact :

« Lo Beç » – 43300 CHASTEL

Tel : 04 71 77 44 57 – http://www.lobec.fr

Les tableaux “parlants”, un projet innovant au Musée Crozatier du Puy-en-Velay Donner accès à l’art et à la culture à tous en reproduisant des œuvres tactiles et réunir voyants et mal-voyants dans un même espace, tel est l’objectif du projet “Toucher pour voir” porté par la Communauté d’Agglomération et la Ville du Puy-en-Velay pour la réouverture du musée Crozatier. Associées au Lab’ du Pensio, laboratoire de fabrication numérique de l’IUT de l’Université Clermont Auvergne et de l’Agglomération du Puy-en- Velay, et à Océ PLT Canon, elles proposent un outil innovant de médiation culturelle au service de tous. L’innovation du dispositif réside dans une approche plus immersive des œuvres, puisque ce sont les principaux personnages du tableau qui parlent ! La création d’un tel dispositif positionne le musée Crozatier comme un exemple national et international dans le domaine de l’accessibilité. La totalité du musée est désormais accessible (20 salles d’exposition permanente et la salle d’exposition temporaire, accueil, boutique, ateliers et documentation) Le Service patrimoine organise des visites traduites en Langue des Signes Française depuis plusieurs années. Le musée a été labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) Informations pratiques :

Musée Crozatier

2, rue Antoine-Martin

43 000 Le-Puy-en Velay

Tel : 04 71 06 62 40

http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/

Pour plus de sorties accessibles et d’offres de tourisme bienveillant : http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/

Photo principale : Parc national de la Vanoise © Alain Chastin