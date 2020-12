Tourisme adapté: découvrez l'"Esprit de Picardie"

Listen to this article Listen to this article





Ici, la citoyenneté n’est pas un devoir, c’est un art de vivre. Sens du partage et de l’intérêt collectif oblige, les Picards se mettent en quatre pour rendre leur pays accessible… à Tous ! « Parce qu’ensemble, on peut faire bien plus que ce que l’on avait imaginé » Le Comité du Tourisme de Picardie propose de nouvelles consultables sur le site http://www.weekend-esprit-de-picardie.com . Découvrez aujourd’hui deux nouvelles destinations…

Séjour pleine nature (notre photo) !

236€ la location 4/6 personnes – 3 jours/2 nuits

Contacter le Comité régional du Tourisme de Picardie pour connaître les disponibilités

Avantages “Esprit de Picardie”: location offerte de 2 vélos pour 2 jours

À découvrir

Si le sport dominent vos loisirs : Fitness au Club House de la résidence, Golf sur les greens du golf de Grand-Laviers face à la résidence, Ping-pong. Piscine couverte, chauffée et climatisée toute l’année, donnant sur une terrasse extérieure. Un avant goût des baignades en mer…

Ce séjour comprend

– la location du logement et son équipement,

– les charges d’eau, d’électricité et de chauffage,

– le linge de literie avec les lits faits à l’arrivée,

– l’accès gratuit à la piscine couverte, aux aires de jeux et au fitness,

– la télévision dans chaque maison,

– la mise à disposition d’une ligne téléphonique.

Ce séjour ne comprend pas Le transport, les repas, la caution (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le nettoyage final, les consommations personnelles (téléphone, bar…), le linge de toilette, les produits d’entretien ménager, les assurances.

Savourez le grand air, le plaisir d’être dehors !

Offrez- vous 2 jours à la campagne confortablement installés dans une maison en bois…

Bienvenue au Domaine du Val, une résidence de tourisme***, dans les terres de la baie de Somme ou “tout l’art de vivre à la campagne”… Vous serez hébergé dans de magnifiques maisons individuelles en cèdre rouge flanquées de pilotis et profiterez d’une vue panoramique sur le golf de Grand-Laviers. Très confortables, d’une capacité de 4 à 8 personnes, chaque maison présente 1 pièce à vivre avec canapé convertible, 2 à 3 chambres (avec lit double et lit simple), 1 cuisine américaine, 1 salle de bains avec baignoire douche (WC séparé) et 1 terrasse avec salon de jardin. Sur place piscine chauffée, espace fitness, aire de jeux pour enfants et 3 hectares de nature…

Pause au coeur du PNR Oise Pays de France

56€ par personne en chambre double – 2 jours/1 nuit

Contacter Comité régional du Tourisme de Picardie pour connaître les disponibilités

Avantages “Esprit de Picardie”

Exclusif 10% de réduction sur chaque nuitée en juillet et aout 2009 : 56€ au lieu de 62€

À découvrir

Le reflet de la Reine Blanche flotte sur les étangs de Comelles. Empruntez le GR1 qui passe juste devant l’hôtel. A quelques kilomètres, découvrez ce blanc château comme sorti d’un conte de fées.

Ce séjour comprend

– la nuit en chambre double

Ce séjour ne comprend pas les repas et visites

Séjournez au cœur du parc naturel régional Oise Pays de France, dans l’accueillant hôtel La Nonette 2 étoiles, à 30 min de Paris

Profitez d’un séjour nature, au cœur du PNR Oise-Pays de France, à quelques minutes de Paris, facilement accessible même sans voiture. L’hôtel la Nonette 2 étoiles vous invite à deux pas de la gare dans une ambiance sereine, en bordure de forêt. L’accueil chaleureux, le décor élégant, le petit déjeuner copieux témoignent de l’art de vivre à la française, à côté de chez vous

Comité régional du Tourisme de Picardie

3, rue Vincent Auriol

CS 11116

80011 AMIENS Cedex 1

Tél : 03.22.22.34.05

Fax : 03.22.22.33.67

www.picardietourisme.com