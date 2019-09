Tourisme adapté: de lieu en lieu, à la découverte de Lyon

Séjourner à Lyon – trois établissements au cœur de la vie lyonnaise

A proximité de la gare de la Part-Dieu, la résidence Park & Suites**** est une résidence de tourisme de standing qui marie l’architecture des années 30, remarquablement préservée, aux équipements contemporains. Elle propose 140 appartements dont 3 appartements équipés pour les personnes en situation de handicap, un bar et un Restaurant « Le Cabochon » qui bénéficie d’une voûte, héritage spectaculaire des années 30.



Label T&H : moteur, mental

Coordonnées : 111 bd Vivier Merle – 69003 LYON

www.parkandsuites.com – 04 72 84 10 40

L’hôtel IBIS Lyon-Part-Dieu-les Halles** est idéal pour vos week-ends et pour profiter de tous les attraits de Lyon. Il comprend 216 chambres dont 4 destinées aux personnes en situation de handicap, un restaurant, un bar ouvert 24h/24, une belle terrasse. Accès Internet et Wifi.

Label T&H : moteur, mental, visuel et auditif

Coordonnées : 78 rue de Bonnel – 69003 LYON

www.ibishotel.com – 04 78 62 98 89

L’hôtel Ibis Lyon-Caluire-Palais des Congrès** est situé au bord du Rhône. Facilement accessible, il est à proximité du Palais des Congrès, de la Cité Internationale, du Musée d’Art Contemporain et des 117 hectares du Parc de la Tête d’Or. Il propose 114 chambres climatisées dont 3 chambres adaptées, un bar servant des en-cas et collations 24h/24, un restaurant à thèmes ouvert le soir et un parking couvert payant. Accès Internet, Wifi.

Label T&H : moteur, mental, visuel et auditif

Coordonnées : 9 avenue Poumeyrol – 69300 Caluire

www.ibishotel.com – 04 72 27 75 00

Découvrir la cilture et l’histoire

Lieu éclectique, le Musée d’Art Contemporain de Lyon est un écrin en parfaite osmose avec les expositions temporaires qu’il abrite. L’espace intérieur du Musée comprend trois étages, totalement modifiables pour répondre aux exigences des artistes dont le Musée favorise la création à travers des commandes originales. Les murs des expositions se construisent autour des œuvres, la muséographie est toujours différente, une œuvre en soi inédite et éphémère.

Le Musée d’Art Contemporain de Lyon joue un rôle prépondérant dans la Biennale d’Art Contemporain de Lyon qui rassemble chaque année depuis vingt ans plus de 150 000 visiteurs (années impaires).

Label T&H : moteur, mental

Coordonnées : 81 quai Charles de Gaulle – 69463 Lyon

www.mac-lyon.com. – 04 72 69 17 18

Lieu de mémoire, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation présente l’histoire de cette période, et celle des hommes qui l’ont vécue et forgée. L’exposition permanente retrace l’atmosphère des années d’occupation : Lyon des années quarante, murs placardés d’affiches de propagande, appartement familiale, imprimerie clandestine aménagée dans une cave, images de la déportation…sont autant de témoignages destinés à être relayés.

A l’exposition permanente s’ajoutent de nombreuses expositions temporaires où se mêlent mémoire du passé et réflexion du présent.

Label T&H : moteur, mental

Coordonnées : 14 avenue Berthelot – 69007 Lyon

www.lyon.fr – 04 78 72 23 11

Lieu insolite, le Musée Urbain Tony Garnier se visite « en plein air » pour admirer 25 murs peints réalisés sur les façades des immeubles construits, au lieu dit des « Etats-Unis », dans les années 30 par Tony Garnier. Fils de canuts du quartier de la Croix-Rousse, Tony Garnier fut l’un des pionniers de l’architecture moderne du XXe siècle, donnant la priorité à l’aspect social du logement et à la création d’une cité industrielle idéale.

Label T&H : moteur, mental, visuel

Coordonnées : 4 rue des Serpollières – 69008 Lyon

www.museeurbaintonygarnier.com – 04 78 75 16 75

Logement

Résidence Park & Suites****

111 Bd Vivier Merle

69003 Lyon

Tel : 04 72 84 10 40

Fax : 04 72 84 10 41

contactpdieu@parkandsuites.com

www.parkandsuites.com

Hôtel – label : moteur, mental

Restaurant – label : moteur, visuel et mental

IBIS Part- Dieu les Halles**

78 rue de Bonnel

69003 Lyon

Tel : 04 78 62 98 89

Fax : 04 78 60 13 00

H1388-GM@accor.com

Label : moteur, visuel, auditif et mental

IBIS lyon Caluire Palais des Congrès**

9 avenue de Poumeyrol ZAC Saint -Clair

69300 – Caluire

Tel : 04 72 27 75 00

Fax : 04 72 27 75 10

Réservation par téléphone : 04 72 27 75 01

H5234@accor.com

Label : moteur, visuel, auditif et mental

Chambres d’hôtes Chantemerle

Gîtes de France 3 épis

Chantemerle-en-Morne

69430 Beaujeu

Contact : Marie et Philippe Laprun

Téléphone : 04 74 04 89 26

Fermeture entre Noel et le Jour de l’An

marieSPAMFILTER@chantemerle-en-morne.com

www.aucoeurdubeaujolais.fr

Label : moteur, visuel, auditif et mental.

Adresses:

Le Musée d’Art Contemporain de Lyon

Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

tel : 04 72 69 17 17

www.mac-lyon.com

Label : moteur, mentale

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. CHRD

14 Avenue Berthelot

69007 Lyon

Tél. 04 78 72 23 11

Fax 04 72 73 32 98

chrd@mairie-lyon.fr

www.chrd.lyon.fr

Label : moteur, mental

Musée Urbain Tony Garnier Musée

4 rue des Serpollières

69008 Lyon

Tel : 04 78 75 16 75

Fax : 04 72 78 76 37

www.museeurbaintonygarnier.com

Label : moteur, auditif et mental

Fondation Fourvière

8, place de Fourvière

69005 Lyon

Tel : 04 78 25 13 01

Fax : 04 72 38 28 35

www.fourviere.org

La Basilique de Fourvière – label : moteur, auditif et mental

Le Musée d’Art Sacré – label : auditif et mental. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées.