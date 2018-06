4èmes trophées tourisme accessible remis sur Autonomic

Mis en œuvre et organisés par l’Association Tourisme & Handicaps (ATH), sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et avec le partenariat de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), les Trophées du tourisme accessible récompensent les « bonnes pratiques » au service de l’accessibilité des sites touristiques et donc les efforts réalisés pour rendre les établissements et sites touristiques accessibles à tous…

Rappelons que peut candidater au Trophées du tourisme accessible toute structure détentrice de la Marque d’Etat Tourisme & Handicap pour les 4 familles de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) qui communique sur la qualité de bénéficiaire de la marque, notamment sur son site internet. A ce jour, 5500 sites touristiques sont détenteurs de la marque Tourisme & Handicap ; près de 50% d’entre eux sont labellisés pour les 4 déficiences.

Les trophées du Tourisme Accessible sont portés par la chaîne de tous les acteurs, gestionnaires de sites, représentants des associations de personnes handicapées, l’Association Tourisme & Handicaps, représentants du monde du tourisme, Tourisme & Territoires, la Direction Générale des Entreprises et ses services en région (DIRECCTE /DIECCTE), mobilisés en faveur du développement de la marque Tourisme & Handicap.

La notoriété croissante des Trophées impacte le nombre de candidats qui a augmenté de 40% vs 2017 : 153 établissements ont fait acte de candidature en 2018 ; ils étaient 111 en 2017.

Répartis en 6 catégories, les Trophées sont étroitement liés à trois membres d’honneur de l’Association, aujourd’hui décédés, en portant leurs noms : Gérard DUVAL, Edith MADET et Pierre ROUSSEAU. Depuis le début, tous trois s’étaient particulièrement investis en faveur de l’accessibilité.

6 LAUREATS :

Petites structures d’hébergement :

Le Trophée Gérard DUVAL a été décerné au Camping le Tenzor de la Baie (Ille & Villaine – Bretagne)

www.le-tenzor-de-la-baie.com

Rémy BOULLE (Champion du monde de paracanoé) l’a remis à Madame MACE-NERACOULIS, la propriétaire du camping.

Les 2 autres nommés étaient :

Le Gîte Mon Savoureux Jardin à Challain-la-Potherie (Maine et Loire – Pays de la Loire) www.monsavoureuxjardin.com

et les Gîtes Libellule et Papillon à Noyelles-sur-Mer (Somme – Hauts de France) www.laleopoldine.fr

Grandes structures d’hébergement :

C’est le Chalet ANAE La Grande Casse à Pralognan la Vanoise – (Savoie – Auvergne Rhône-Alpes). www.anae.asso.fr qui a remporté ce Trophée ANCV remis par Michel Langlois (Membre de la commission d’attribution des aides de l’ANCV) à M. Locquais (Vice-Président de l’ANAE)

Les 2 autres nommés étaient :

Le Vélocamping de Beffes (Cher – Centre Val de Loire) www.beffes.fr

Le Chalet ANAE à Saint Sorlin d’Arves – (Savoie – Auvergne Rhône Alpes). www.anae.asso.fr

Information touristique

L’ Office de Tourisme d’Aix en Provence – (Bouches du Rhône – Provence-Alpes-Côte d’Azur).

www.aixenprovencetourism.com/preparer-son-sejour/tourisme-handicap

s’est distingué comme lauréat du Trophée Pierre ROUSSEAU

qui a été remis par Véronique BRIZON (Directrice de Tourisme & Territoires – Administrateur d’ATH) à Madame MAUREL (Directrice adjointe) qui représentait l’OT.

Les 3 autres nommés étaient :

L’OT « Entre deux mers » du Créonnais (Gironde – Nouvelle Aquitaine). www.tourisme-créonnais.com

L’OT de Douarnenez – (Finistère – Bretagne) www.douarnenez-tourisme.com

L’OT de Mauguio Carnon – (Hérault – Occitanie). www.carnontourisme.com

Loisirs

Le Trophée Pierre ROUSSEAU récompense le Centre Culturel Terraqué à Carnac (Morbihan – Bretagne) www.terraque.fr

Joseph BARBOSA (Comité directeur d’APF Handicap France et Administrateur d’ATH) a remis ce Trophée à Laurence BUREL (représentante OTB)

Les 2 autres nommés étaient :

Le Centre Aquatique AGL’Eau à Blois (Loir et Cher – Centre Val de Loire). www.agl-eau.fr

La Péniche Cap vert à Nantes (Loire Atlantique – Pays de la Loire). www.penichecapvert.com

Les établissements de Restauration

Le Trophée Edith MADET honore le Restaurant de la Source du Peyssou à Saint Avit Sénieur (Dordogne – Nouvelle Aquitaine). www.lasourcedepeyssou.com

Il a été remis par Brigitte THORIN (Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité) à M. et Mme LAURENT (propriétaires)

Les 2 autres nommés étaient :

Le restaurant l’Orangerie du Château à Blois (Loir et Cher – Centre Val de Loire).

www.orangerie-du-chateau.fr

Le Caveau de Belle Dame à Mireval (Hérault – Occitanie) www.belledame.fr

Les lieux de visite

Le Trophée Gérard DUVAL a mis en lumière le Musée et les sites archéologiques de Jublains (Mayenne– Pays de la Loire) www.museedejublains.fr Il a été reçu par Christelle AUREGAN (Conseil départemental de la Mayenne) et Madame ARNAULT (Musée) des mains de Sophie RATTAIRE (Comité Interministériel du Handicap)

Les 2 autres nommés étaient :

La Maison John et Eugénie Bost à La Force (Dordogne – Nouvelle Aquitaine). www.maisonbost.com

Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – MUCEM à Marseille (Bouches du Rhône –– Provence Alpes Côte d’Azur) www.mucem.org

LE TROPHEE D’OR DU TOURISME ACCESSIBLE

Tous nommés confondus, un super Trophée d’Or de la DGE a récompensé l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon (Hérault – Occitanie). www.carnontourisme.com

Il a été décerné par Emma DELFAU (Sous-Directrice du Tourisme de la Direction Générale des Entreprises) à Madame GELLY (Présidente de l’OT)

ET UN COUP DE CŒUR DE L’INNOVATION

L’Association Tourisme & Handicaps a tenu à honorer Disneyland Paris pour l’accessibilité du spectacle Mickey Magicien aux personnes sourdes et mal-entendantes en Langue des Signes française (LSF)

Annette MASSON (Présidente d’ATH) l’a décerné à Yves GOSSET (Directeur des Produits et du Développement).

Les prochains trophées du tourisme accessible seront remis à Lyon en juin 2019 à l’occasion du salon HANDICA. Les sélections commenceront en février 2019.