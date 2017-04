Tourisme accessible : Découvrez le nouveau Handirect !

Handirect vous propose un nouveau dossier consacré au tourisme accessible

L’été approche à grands pas et vous commencez certainement à réfléchir sérieusement à vos prochaines vacances d’été. Dans ce dossier consacré au tourisme accessible, la rédaction d’Handirect vous propose de découvrir une large sélection de sorties accessibles, activités sportives ou de détente, et visites culturelles… partout en France, mais aussi en Catalogne, au Royaume-Uni avec Jean-Christophe Verro, et en Autriche avec notre partenaire Petit futé. Outre les dernières actualités en date sur le plan du tourisme accessible, nous vous proposons également un petit aperçu du très vaste paysage associatif qui existe en France en matière de vacances et d’activités de loisirs accessibles à tous. Vous découvrirez également dans ce dossier de nombreuses initiatives mises en œuvre pour essayer d’offrir à chacun des temps de loisirs, ou au moins de répit, dans un cadre adapté aux besoins spécifiques de chacun.

Vous retrouvez aussi bien sûr toutes vos rubriques habituelles (bien-être, santé, bibliothèque, culture…), ainsi que notre nouvelle rubrique consacrée aux maladies rares et/ou méconnues.

Également avec ce numéro, notre supplément emploi avec entre autres le calendrier de tous les événements à ne pas manquer – notamment les Rencontres Handiagora à Lyon le 10 mai 2017, une interview d’Anne Baltazar, présidente de l’Agefiph, un état des lieux du secteur adapté à l’occasion des 30 ans de l’UNEA, et un gros plan sur les missions handicap qui s’engagent en faveur de l’emploi, la formation et l’inclusion de tous. Vous trouverez aussi le bilan des grands événements qui ont marqué le terrain de l’emploi au cours du premier semestre 2017 : les Trophées Handiréseau Femmes en EA, le Salon Emploi, Handicap et Achats responsables, le Salon Handimarket à Rennes… ainsi que de nombreuses actualités autour de l’emploi, la formation, les ESAT et entreprises adaptées, et l’orientation.

